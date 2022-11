Recenzja filmu Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta. Gwiazdkowy Marvel

Świątecznych Strażników Galaktyki nie można brać na serio w ten sam sposób co pozostałe produkcje z uniwersum Marvela. Gwiazdkowe specjale charakteryzują się wieloma uproszczeniami, od których wolny nie jest również nowy film Jamesa Gunna. Można mieć pretensje do reżysera, że ten nie próbował w żaden sposób parodiować takich produkcji, czy wyznaczyć im nowej drogi, którą kolejne tego typu filmy mogłyby podążać. Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta to tylko i aż poprawnie zrealizowany gwiazdkowy program, który nie zaskoczy nikogo, kto widział już wcześniej podobne produkcje.

Ale czy to coś złego? Absolutnie nie, gdyż po trzech latach znów możemy śledzić nowe przygody tytułowej drużyny. Jeżeli więc uwielbiacie pierwsze dwa filmy i potraficie wykrzesać z siebie choć trochę ducha świąt, to nowi Strażnicy Galaktyki nie powinni Was rozczarować. Otrzymujemy więc kolejną porcję szalonych, absurdalnych i komicznych zdarzeń, które sprowadzają na bohaterów nowe kłopoty. Szczególnie Draxa i Mantis, których Gunn wykorzystuje wyłącznie do serwowania kolejnych żartów. I trochę szkoda, że reżyser nie spróbował nieco odwrócić sytuacji z poprzednich filmów, aby nadać więcej głębi obu postaciom. Mam jednak nadzieję, że to tylko zasłona dymna i zarówno Drax, jak i Mantis otrzymają swoje wielkie momenty w Strażnikach Galaktyki 3.