Recenzja filmu Demeter: Przebudzenie zła. Czy płynie z nami Drakula?

Kolejny horror z wampirami zadebiutował w kinach. Oceniamy, czy to sezon należący do krwiopijców.

Wieczny łowca

Kino kocha wampiry. Chociaż w ostatnich latach mogłoby się wydawać, że to zombie zyskują więcej uwagi, to nieśmiertelne wampiry wciąż trzymają się zaskakująco dobrze. Tylko, czy w temacie krwiopijców da się wymyślić coś jeszcze nowego? Demeter: Przebudzenie zła udowadnia, że niekoniecznie, chociaż film stanowi ekranizację fragmentów kultowej Draculi autorstwa Brama Stokera. Twórcy mieli więc wszystkie narzędzia, aby dostarczyć udany i satysfakcjonujący horror. Niestety, to produkcja, która do cna wyssie z Was całą energię.