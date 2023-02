Recenzja filmu Asteriks i Obeliks: Imperium smoka. Nie na taki powrót liczyliśmy

Dwójka popularnych Galów powróciła z nowymi aktorskimi przygodami. Oceniamy, czy warto wybrać się z nimi w podróż do Państwa Środka.

Długie jedenaście lat przyszło nam czekać na nowe aktorskie przygody Asteriksa i Obeliksa. Po ogromnym sukcesie dwóch pierwszych odsłon, kolejne nie potrafiły nawiązać do swoich poprzedników, próbując jedynie odcinać kupony, proponując niewiele nowego od siebie. Nic więc dziwnego, że popularność przygód dwójki Galów stopniowo malała i spowodowała zakopanie serii na ponad dekadę. Asteriks i Obeliks: Imperium smoka miał być więc zupełnie nowym otwarciem, dzięki któremu Galowie mieli na dłużej zagościć na dużym ekranie w swojej aktorskiej wersji. Nie zapowiada się jednak, aby tak miało się stać i piąty film z serii okazał się nie tylko najgorszym ze wszystkich dotychczasowych odsłon, ale również filmem spóźnionym o jakieś dwadzieścia lat.

To nie są Galowie, których szukasz

Asteriks (Guillaume Canet) i Obeliks (Gilles Lellouche) w ostatnim czasie nie dogadują się najlepiej. Gdy mniejszy z przyjaciół poszukuje nowych sposobów na życie, chociażby ograniczając spożycie mięsa w codziennej diecie, drugi próbuje zachować dotychczasowe przyzwyczajenia. Gdy obaj próbują dojść do jakiegoś porozumienia, w wiosce pojawia się nagle Graindemais (Jonathan Cohen) wraz z chińską księżniczką Fu Yi (Julie Chen) i jej służącą Feng (Leanna Chea). Proszą Galów o pomoc w powstrzymaniu pragnącego władzy i ręki księżniczki złego Deng Tsin Qina (Bun-hay Mean). Asteriks i Obeliks wyruszają więc w podróż do odległych Chin, aby powstrzymać nowe zagrożenie. Nie zdają sobie jednak sprawy, że czeka ich kolejne spotkanie z Juliuszem Cezarem (Vincent Cassel), który ma poważne małżeńskie problemy z Kleopatrą (Marion Cotillard).