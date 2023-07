Się skacze, się pływa - recenzja Disney Illusion Island

Disney Illusion Island na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie cukierkowej platformówki z postaciami z kultowych “bajek”. Do tego gra wyszła tylko na Nintendo Switch, która to konsola w oczach wielu stereotypowo myślących jest sprzętem dla rodzin z małymi dziećmi. I choć nowa produkcja twórców reboota Battletoads z 2020 roku jak najbardziej nadaje się do niedzielnego grania z kilkulatkami, to mówienie o niej “gra dla dzieci” jest bardzo krzywdzące i przede wszystkim nieuprawnione.