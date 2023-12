Przewrotna zabawa kliszami – recenzja filmu Gra w opętanie

Twórczyni Gry w opętanie (ang. The Sacrifice Game) otwarcie czerpie inspiracje ze słynnej masakry dokonanej przez sektę Charlesa Mansona w sierpniu 1969 roku, jak również z całego dorobku kinematografii poświęconej okultyzmowi, satanizmowi, motywom home invasion i coming of age oraz patologii zrodzonej w szkolnych społecznościach. Fabuła recenzowanego filmu rozgrywa się w 1971 roku, dzieląc się na trzy akty odmierzające czas do nocy Bożego Narodzenia. Najpierw obserwujemy wtargnięcie czwórki brutalnych morderców w progi domu spokojnego małżeństwa i zafundowanie im iście diabelskiej kolędy, by następnie przenieść się do odseparowanej od świata żeńskiej szkoły z internatem o wdzięcznej nazwie Blackvale. Tam poznajemy Samanthę (Madison Baines) i Clarę (Georgia Acken) – dziewczyny, zamiast jak inne uczennice wyjechać do domu, muszą spędzić świąteczny czas w murach placówki, pod opieką zmęczonej izolacją i surowymi zasadami nauczycielki Rose (Chlo

ë Levine), której bliżej raczej do nastolatek niż reszty kadry pedagogicznej, oraz sympatycznego woźnego Jimmy’ego (Gus Kenworthy). Siłą rzeczy nie są one zbyt szczęśliwe z tego powodu. Dla Clary to nie pierwszyzna, Samantha i świeżo upieczona opiekunka usiłują robić dobrą minę do złej gry, tylko Jimmy wydaje się całkiem zadowolony, albowiem wreszcie będzie mógł w spokoju spędzić więcej czasu z ukochaną Rose.