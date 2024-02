Piękna katastrofa 2 – recenzja filmu. Wściekły pies kontra zabójcze koguty

Pierwsza odsłona Pięknej katastrofy była jedną z największych niespodzianek ubiegłego roku. Reżyser After 2 nakręcił parodię nie tylko serii, przy której wcześniej pracował, ale również całego gatunku komedii romantycznych dla nastolatków. Chociaż film nie uniknął pewnych schematów i klisz, to był powiewem świeżości, oferującym zabawną historię dwójki pięknych i młodych ludzi, gdzie wymiar romantyczny był zepchnięty na drugi plan przez komedię i akcję. Film ominął amerykańskie kina, ale stał się hitem na VOD i szybko podjęto decyzję o nakręceniu kontynuacji. Niecały rok później Piękna katastrofa 2 wylądowała w kinach, tym razem oferując więcej romansu, a mniej elementów, za które można było pokochać pierwszą część. Widać, że film powstawał w pośpiechu, ale humor i bohaterowie pozwolili utrzymać wysoki poziom zabawy przez cały seans.

Historia Abby i Travisa ma sporo problemów, ale za sprawą humoru można jej trochę wybaczyć. Szkoda, że pozostałe wątki zostały potraktowane z o wiele mniejszą troską. Wątek Ameriki i Shepleya do najciekawszych nie należy, pojawiając się znikąd i na sam koniec znajdując swój pośpieszny i naiwny finał. Również Benny ma niewiele więcej do dodania, a konkluzja jego historii jest nie tyle rozczarowująca, co cała jego postać niepotrzebna dla filmu.

Po Pięknej Katastrofie 2 nie należy oczekiwać perfekcyjnego aktorstwa, gdyż wciąż chodzi o ładnych ludzi w drogich ciuchach w tropikalnej scenerii, ale Virginia Gardner oraz Dylan Sprouse wypadają razem bardzo dobrze, łapiąc ze sobą chemię. Świetny jest również Steven Bauer jako menadżer ośrodka wypoczynkowego imieniem Sancho.

Piękna katastrofa 2 nie jest tak dobra jak pierwsza część i zachłanność twórców, aby jak najszybciej dostarczyć do kin kolejny film nie przyniosła dobrych rezultatów. To mogła być kolejna spełniona parodia komedii romantycznych, ale główny wątek sam wpada w pułapkę gatunkowej sztampy, nie do końca wiedząc, jak się z tym problemem uporać. Na szczęście humor nadal działa, a główne postacie jeszcze nie zdążyły się znudzić, więc skłamałbym, gdybym nie przyznał, że nie bawiłem się dobrze na tej produkcji. Na pewno lepsze to niż kolejne After, czy inne Greye.