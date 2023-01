Odskocznia od codzienności – recenzja filmu Wystrzałowe wesele

Film Wystrzałowe wesele (Shotgun Wedding), który jeszcze można obejrzeć w kinie, a zarazem wedle informacji z portali powinien już zadebiutować na platformie Amazon Prime Video (na razie w Polsce jednak go nie ma), nie prowokuje do strzałów na wiwat, lecz i tak parę dobrych salw śmiechu jest w stanie zapewnić. Fabuła obficie czerpie z „mitologii” związanej z weselną gorączką, ślubnymi lękami i frustracjami…

Opowieść Jasona Moore’a ukazuje pełną tajonych wątpliwości Darcy (Jennifer Lopez) – pannę młodą, zirytowaną i zmęczoną zachowaniem zaproszonych gości oraz składowymi przygotowań do ceremonii, która całkiem mija się z jej wizją. Największy problem sprawia jej własny wybranek Tom (Josh Duhamel) – całkowicie oddany sprawie pan młody, którego drugie imię brzmi „zapalony perfekcjonista”... Ukochany, choć ze wszystkich sił koncentruje się na tym, by ślub i wesele wyszły idealnie (co ma zapewnić romantyczna sceneria egzotycznej wyspy), a przy tym rodzina połowicy była ukontentowana (wreszcie go akceptując jako dobrą partię), w totalnym rozgardiaszu zapomina o obietnicach danych swej narzeczonej. Nasza bohaterka nie marzy o weselu z wielkim hukiem i w przeciwieństwie do narzeczonego nie potrzebuje ślubu do szczęścia. W napiętej sytuacji bynajmniej nie pomaga fakt, że na uroczystość przybywa były partner oblubienicy – Sean (Lenny Kravitz) – do którego wciąż wzdychają jej rodzice. A to dopiero początek karabinowej serii prawdziwie niefortunnych zdarzeń…