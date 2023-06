Nowe studia powstają. Które mogą być nowymi liderami branży? - ranking TOP 10

Dlaczego powstaje dużo nowych studiów? Na przykład dlatego, że na rynku jest sporo pieniędzy i relatywnie łatwo zdobyć porządne finansowanie. W tym wszystkim na najwięcej mogą liczyć weterani - ludzie z hitami w CV, wieloletnim doświadczeniem i siatką kontaktów. Takie ekipy najczęściej osiągają sukces.

Z wielu nowo powstałych studiów wybrałem te, o których za jakiś czas może być najgłośniej. Zazwyczaj zakładane są przez twórców jednych z najlepszych gier. Często też stoi za nimi ogromny kapitał i wielkie ambicje. Kto wie, może za jakiś czas poniższe dziesięć nazw będziemy zaliczyć do branżowego topu. Znając jednak rynek może to potrwać nawet kilka lat. Nie zmienia to faktu, że już teraz warto trzymać rękę na pulsie.

Zanim przejdziemy do konkretów drobne wyjaśnienie. Skupiłem się tylko na tych studiach, o których wiadomo wyłącznie, że istnieją. Pominąłem więc chociażby Rocket Boy założone przez Leslie Benziesa, jednego z ojców GTA. Ich debiutancka gra Everywhere została zapowiedziana i pokazana, a więc szum medialny już powstał.

TTK Games

Kto zagrałby w nowego, świetnego Battlefielda? Być może tę potrzebę zaspokoi TTK Games (akronim Time to Kill). Nowe studio ze Sztokholmu założył Lars Gustavsson, były producent z EA DICE. W zespole jest też kilku innych weteranów z tego zespołu, między innymi Daniel Berlin (senior design director) czy Vidar Nygren, który przez ostatnie 10 lat liderował zespołowi odpowiedzialnemu za rozwój silnika Frostbite. TTK Games celuje, co żadną niespodzianką nie jest, w online shooter skupiony na jakości i innowacji. Na razie deweloper zabezpieczył finansowanie na rozpoczęcie prac nad grą oraz utrzymanie kreatywnej niezależności. W czasach, w których Battlefield jest cieniem dawnej potęgi, silna konkurencja od szwedzkich weteranów może się przydać.

Rebel Wolves

Przechodzimy do polskiego podwórka. W ostatnim czasie część byłych pracowników CD Projektu RED założyło własne studia. Zdecydowanie najciekawszym jest Rebel Wolves. Na czele nowej ekipy stoi Konrad Tomaszkiewicz, game director Wiedźmina 3 i creative director Cyberpunka 2077. Do tego w jego zespole jest kilku innych weteranów, najczęściej związanych w ostatnim czasie z CD Projektem. Mówimy więc o bardzo ważnej ekipie, w którą już zainwestował chiński NetEase. Z tego co wiemy Rebel Wolves obecnie pracuje nad RPG w świecie dark fantasy. Dokładnie to na czym znają się najlepiej.