Nowa konstelacja - recenzja serialu. Czy to nowy hit Apple TV+?

Nowa konstelacja to serial, który intryguje już od pierwszych zapowiedzi. Wystarczy zapoznać się z przedpremierowymi zwiastunami opublikowanymi przez Apple TV+ na oficjalnym kanale w serwisie YouTube, by się o tym przekonać. Klimat rodem z klasycznych odsłon cyklu Resident Evil, zdezorientowani bohaterowie pojawiający się w tym samym miejscu pod dwiema postaciami i zapadające w pamięć wypowiedzi postaci widocznych na ekranie tworzą niepowtarzalną atmosferę. Na tyle gęstą, że - jak się potem okazuje - trudno oderwać się od ekranu.

W chwili, gdy piszę te słowa, na Apple TV+ są dostępne już wszystkie odcinki serialu Nowa konstelacja. Całość składa się z ośmiu niespełna godzinnych epizodów. Początkowo wyemitowano zaledwie trzy, serwując nam jedynie przedsmak tego, co czeka nas podczas kolejnych seansów. A dzieje się tu naprawdę sporo, choć nierzadko będziemy zadawać sobie pod nosem pytanie: o co tutaj tak naprawdę chodzi?

Zamierzam więc ograniczyć w niniejszej recenzji ewentualne spoilery do absolutnego minimum, jedynie nakreślając główny wątek fabularny, niemniej chciałbym zaznaczyć, że pierwszy sezon Nowej konstelacji nie oferuje zamkniętej opowieści. Z niecierpliwością czekam na nowe odcinki, bo w dotychczasowych - choć co nieco już się wyjaśniło - i tak pozostało wiele pytań bez odpowiedzi.

…w naszym umyśle

Jeśli wybraliście Nową konstelację spośród wielu innych seriali dostępnych w Apple TV+ dlatego, że uwielbiacie kosmiczne klimaty, to muszę was przestrzec - są one jedynie podłożem fabuły, tak naprawdę lwia część rozgrywa się na Ziemi. Mamy tutaj raczej z dramatem psychologicznym w klimatach science-fiction aniżeli opowieścią traktującą o podboju innych planet. Główna bohaterka to powracająca z jednej z takich wypraw astronautka Johanna Ericsson (w tę postać wcieliła się Noomi Rapace znana z roli Lisbeth Salander w filmie Millennium: Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet). Motywem przewodnim opowieści jest tragiczny wypadek na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ale nie tylko. Z punktu widzenia fabuły istotne znacznie dla całej opowieści mają także prace nad tajemniczym eksperymentem, o którym nie chciałbym jednak więcej pisać.

Ten serial naprawdę miesza w głowie

Tak czy inaczej, jeśli chodzi o Nową konstelację, to trzeba powiedzieć, że po powrocie na Ziemię wspomniana już Jo zauważa, że ewidentnie coś jest nie tak. Członkowie jej rodziny, konkretniej mąż i córka, zachowują się inaczej. Ich samochód ma inny kolor niż zapamiętała. Do tego dochodzi jeszcze szereg innych wydarzeń z udziałem postaci drugoplanowych. Bohaterka zaprzecza jakoby brała w niektórych z nich udział, podczas gdy faktycznie była w nie zaangażowana lub wprost przeciwnie. Scenarzyści produkcji serwują nam niesamowity misz-masz, w którym próbujemy się połapać, nie mając jeszcze świadomości, na jakich fundamentach zbudowano całą opowieść.

Weekendowy binge watching

Dlatego też Nowa konstelacja to serial, który ogląda się z zapartym tchem od początku do końca. Owszem, są tu niepotrzebnie wydłużone sceny i przestoje, ale generalnie jednak całość trzyma w napięciu. Być może słowo “niepotrzebnie” stanie się - nomen omen - w tym przypadku niepotrzebne, gdy Apple TV+ wypuści drugi sezon, wyjaśniając szerzej niektóre wątki. Tak czy inaczej autorzy doskonale wiedzą, jak zaintrygować widza, namieszać mu w głowie i sprawić, aby nie odszedł od telewizora przez niespełna osiem godzin. Chyba że - tak jak już wspomniałem - od pewnego momentu musiał on być zmuszony do oglądania zaledwie jednego odcinka tygodniowo. Teraz natomiast można bez problemu zaserwować sobie weekendowy binge watching, bo Nowa konstelacja to serial, który absolutnie się do tego nadaje.