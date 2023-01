Nie wszystko złoto - recenzja Persona 4 Golden (PS4/PS5)

Persona 4 to bezapelacyjnie jeden z najlepszych jRPG-ów w historii i chwała wydawcom, że po kilkunastu latach w końcu jest ogólnodostępny. Ale minus za to, jak potraktowano fanów Sony.

Gwoli ścisłości - Persona 4 nie była dotychczas towarem deficytowym i kto chciał, ten mógł bez większych problemów zaopatrzyć się w tę perełkę i przekonać o jej wspaniałości. Pisząc o “ogólnodostępności” mam na myśli fakt, że nie trzeba już odkurzać PlayStation 2 czy szukać ładowarki do PS Vity, które to konsole przez lata miały Personę 4 na wyłączność. Sytuacja zmieniła się dopiero w 2020 roku wraz z pojawieniem się pecetowej edycji Persona 4 Golden, a teraz ta sama wersja zawitała na wszystkie współczesne konsole. No, prawie wszystkie, ale o tym za chwilę.