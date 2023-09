Nie ocali cię nikt – recenzja filmu. Wyalienowana

Czasami zdarzają się filmy, o których prawie nikt nie słyszał, a okazują się genialnymi produkcjami, na swój sposób rewolucjonizującymi całe gatunki. Jednym z takich tytułów byli Spontaniczni z 2020 roku, którzy w pandemicznym świecie przeszli bez większego echa, a jednak film zdołał zebrać wokół siebie sporą grupę fanów. Za Spontanicznych odpowiadał Brian Duffield, który stawiał swoje pierwsze kroki w reżyserii po całkiem udanej karierze jako scenarzysta (Zbuntowana, Opiekunka, Miłość i potwory). Jako fan Spontanicznych z wielkimi nadziejami oczekiwałem kolejnego projektu Duffielda, licząc na następną nieprzeciętną historię z pograniczna komedii i horroru, która zmierzy się z następnym ciekawym problemem. Nie byłem jednak gotowy na to, jak dziwnym filmem będzie Nie ocali cię nikt. I to niekoniecznie w pozytywnym sensie.

Brynn Adams (Kaitlyn Dever) to młoda kobieta, która mieszka samotnie w domu położonym w lesie, z dala od zgiełku niewielkiego miasteczka. Dziewczyna para się rękodzielnictwem, a swoją pracę wysyła listami do anonimowych osób. Brynn nie jest jednak mile widziana przez mieszkańców, więc unika z nimi wszelkiego kontaktu. Pewnej nocy dziewczyna zostaje obudzona przez niepokojący hałas dobiegający z jej domu. Wkrótce później okazuje się, że kobieta zostaje napadnięta przez kosmitę. Obcy próbuje porwać Brynn, ale dziewczyna nie daje za wygraną. W końcu udaje jej się powstrzymać przybysza z odległej galaktyki. Dziewczyna musi przygotować się na kolejną noc, gdyż wie, że to jeszcze nie koniec inwazji.