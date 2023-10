Najważniejsze premiery gier planszowych w III kwartale 2023

John Comapny 2. edycja

Jedna z najbardziej cenionych gier ekonomicznych na rynku, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, trafiła w ostatnim czasie do sklepów. John Company to złożona gra euro od autora Pax Pamir Cole’a Wehrle’a. Jej akcja osadzona jest w czasach Brytyjskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej. Gracze przejmują kontrolę nad rodzinami, które próbują tak odnaleźć się w istniejącej rzeczywistości, by jak najwięcej wyciągnąć dla siebie. Aby tak się stało, trzeba jednak wykazać się operacyjnością na wielu poziomach. John Company stwarza ku temu znakomite warunki.