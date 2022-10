Najpopularniejsze gry w Google Play w 2022 roku

Czy zastanawiałeś się, które gry w Google Play są najpopularniejsze? Chyba każdy zna takie pozycje jak Angry Birds czy Minecraft, ale które (darmowe) gry rządzą w bieżącym roku? Przekonajmy się!

Co jest ważne przy wyborze idealnego telefonu do grania? Zwróć szczególną uwagę na:

wygodny ekran - do gamingu im większy, tym zazwyczaj lepszy (choć to kwestia gustu)

jakość ekranu - najlepiej OLED/AMOLED, co najmniej FHD+, im wyższe odświeżanie obrazu tym lepiej

mocny procesor - do najbardziej wymagających gier ok. 3,00 GHz i więcej

jak najwięcej RAM - przynajmniej 8 GB, do bardziej wymagających gier co najmniej 12 GB

głośniki stereo

No dobrze, wiemy wszystko o idealnym gamingowym smartfonie, ale które darmowe gry w Google Play są obecnie najpopularniejsze?

Stumble Guys

Ocena: 3,9/5 (3,96 mln opinii)

Pobrań: +100 mln

Wiek: PEGI 3

Gatunek: akcja/zręcznościowa/online

Ostatnia aktualizacja: 04.10.2022

Stumble Guys to prawdziwy hit na Google Play! Pamiętasz grę "dwa ognie"? Wygrywał w niej ten, który jako ostatni pozostał przy życiu na polu gry. Tu jest podobnie, ale nie chodzi o zbijanie przeciwników, a ich... zrzucanie z planszy. Jakby się dobrze zastanowić, to gra wydaje się być inspirowana japońskim programem "Takeshi Castle" z lat 80., emitowanym u nas na przełomie wieków.

Tak naprawdę to nie musisz nikogo zrzucać, a po prostu jak najszybciej dobiec do mety na kolejnych planszach. Z etapu na etap są one coraz trudniejsze, pełne pułapek, zapadni, przepaści, ruchomych ścian i innych przeszkód. Wygrywa ten, który jako ostatni przeżyje na danym poziomie. Stumble Guys poniekąd przypomina mi grę Crash Bash sprzed 20 lat na PSX - jest co prawda inna, ale grając w nią na swoim telefonie przypomniałem sobie "stare czasy".

Rozgrywka online składa się maksymalnie z 32 graczy. Pierwszą rundę przechodzi pierwszych 16, którzy dojdą do mety, w kolejnej 8, a następnie całą rozgrywkę wygrywa ten, który najdłużej utrzyma się przy życiu. Nie ma tu miejsca na nudę - cały czas coś się dzieje, a mijający czas potęguje wszechobecny chaos i dramaturgię. Niech Cię nie zrazi dziecinna i kolorowa grafika - Stumble Guys to niezwykle wciągająca gra, w dodatku za darmo! Niemniej jednak są tu mikropłatności - masz np. możliwość zakupienie niestandardowej skórki.

Survivor In Rainbow Monster

Ocena: 4,4/5 (9,04 tys. opinii)

Pobrań: +1 mln

Wiek: PEGI 7

Gatunek: akcja/online

Ostatnia aktualizacja: 20.10.2022

Czy boisz się ciemności? Tym razem gra mobilna dla dzieci od 7 roku życia. Ponownie jest to pozycja online, ale nie mogło być inaczej. Jeżeli boisz się o ograniczony transfer w telefonie, to zawsze możesz skorzystać z domowej sieci Wi-Fi - w końcu od czego jest internet stacjonarny z odpowiednim routerem. A na czym polega Survivor In Rainbow Monster?

Jak sama nazwa wskazuje, chodzi o przetrwanie. Rozgrywka rozpoczyna się w domku, którego można nazwać własnym azylem (znajduje się w nim jedyny przyjazny czerwonogłowy potwór), ale poza nim czyha na Ciebie wiele niebezpieczeństw. Niestety nie masz wyjścia i musisz eksplorować mapę w celu zbierania m.in. specjalnych klocków i innych elementów. Mimo dość bajkowej - czy raczej kreskówkowej - otoczki graficznej, gra może wzbudzać niepokój za sprawą bardzo klimatycznej muzyki w tle.

Gra się bardzo przyjemnie, a tytuł potrafi uzależnić na wiele godzin. Trzeba przyznać, że sterowanie bohaterem w widoku z góry (ale nie jest to rzut izometryczny jak np. w Diablo czy Baldur's Gate, lecz jak w Tibii) jest przemyślane i w tym przypadku jak najbardziej na miejscu. Gra potrafi długo się włączać (eksflagowy Huawei P30; Kirin 980 2,60 GHz + 6 GB RAM).

Lifting Hero