Najlepszy protagonista w historii GTA? Wybieramy! - ranking TOP 10

Świat żyje obecnie pierwszym zwiastunem Grand Theft Auto VI. Korzystając z okazji spojrzymy za siebie, na dotychczas wydane odsłony. W ramach zabawy przygotowałem zestawienie dziesięciu najlepszych bohaterów w historii tego kultowego cyklu. Nie ukrywajmy, przy jego znaczeniu jest to lista niezwykle popularnych protagonistów. Z tego zresztą GTA zawsze było bardzo dobrze znane.

Czy udało się zebrać tylu bohaterów? Oczywiście, że tak! Pamiętajmy, że już pierwsza odsłona miała ich aż ośmiu do wyboru, w tym cztery postacie kobiece. Oczywiście był to tylko zlepek pikseli bez wpływu na historię. Nawet jednak jeśli spojrzymy tylko na odsłony w 3D (plus ewentualnie późniejsze Chinatown Wars), protagonistów było łącznie kilkunastu. Niektórym więc nie udało się trafić do zestawienia.

A jak Wy widzicie TOP 10? Kto jest Waszym zdaniem najlepszym bohaterem w historii serii GTA?

10. Claude Speed

Zaczynamy od pierwszego bohatera ery 3D. Claude Speed to protagonista nietypowy, który w historii serii zapisał się przede wszystkim z mówienia… niczego. Młodsi gracze (od premiery minęły aż 22 lata!) pewnie nie pamiętają, ale ta postać to niemowa. Dzisiaj aż ciężko to sobie wyobrazić. Za Claudem idzie jednak ogromny sentyment. Wielu graczy do teraz ciepło wspomina widok Speeda przemierzającego deszczowe Liberty City w swojej charakterystycznej kurtce. Warto też pamiętać, że przeszedł on do historii też z jeszcze jednego względu. Jest to jedyny protagonista w dziejach GTA, który w głównej roli wystąpił w dwóch częściach - nie tylko GTA III, ale też w GTA II. Nadal jednak jego pozycja to głównie sentyment, a nie wyjątkowa charyzma.

9. Victor Vance

GTA to nie tylko głównie odsłony, ale też kilka pobocznych. Jedną z nich jest Vice City Stories, które pozwoliło wrócić do ukochanego przez miliony graczy miasta i zaprezentowało nieco wcześniejsze wydarzenia. Głównym bohaterem został tam Victor Vance, który ginie w pierwszej scenie Vice City. Później z kolei ważnę rolę odgrywa jego brat, Lance. Protagonista w pewnym sensie łączy jego cechy z Tommym Vercettim, tworząc kombinację idealnie pasującą do klimatu tej gry. Ciekawostka - w pierwszej grze głos podkładał (a raczej wypowiedział dwa zdania na krzyż) inny aktor niż w Vice City Stories. Identyczną sytuację mamy z Liberty City Stories. Tam Toni Cipriani mówi głosem Dannego Mastrogiorgio, a w GTA III słyszeliśmy znanego aktora Michaela Madsena.

8. Luis Lopez

Przechodzimy do dużo późniejszych części GTA, w których mogliśmy też zobaczyć znacznie ciekawsze i bardziej rozbudowane postacie. Zaczynamy od Luisa Lopeza, który wystąpił w całej “trylogii” GTA VI. W ostatnim jej akcie, dodatku The Ballad of Gay Tony, był on głównym bohaterem. Na jego plus należy zaliczyć fakt, że było to jednak ciekawsze rozszerzenie niż The Lost and Damned i nie brakowało tam też wielu bardzo charakterystycznych scen. Lopez to też dowód na to, że Rockstar Games bardzo lubi tego typu bohaterów. Podobną charakterystykę ma chociażby wyżej wspomniany Victor Vance, Franklin czy CJ, który oczywiście znajdzie w tym rankingu swoje bardzo ważne miejsce.