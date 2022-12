Najlepsze prezenty dla gracza 2022

Jeśli zastanawiasz się, co kupić graczowi na nadchodzącą Gwiazdkę, to z pewnością warto zainteresować się poniższą listą. Tym bardziej, że została ona odpowiednio urozmaicona i nie znajdziesz na niej wyłącznie gier na komputery i konsole, ale nawet komputery stacjonarne i przenośne przeznaczone dla osób, które albo chcą dopiero rozpocząć swoją przygodę z gamingiem, albo szukają nowego sprzętu. A to i tak nie wszystko!

Chernobylite to przygodowa gra akcji z widokiem z pierwszej osoby, w której trafiamy do Strefy Wykluczenia znajdującej się wokół Elektrowni Jądrowej w Czarnobylu. Stworzona przez polskie studio The Farm 51 produkcja posiada fikcyjny wątek fabularny osadzony w doskonale znanym czasie historycznym. Kampania jest nieliniowa i oferuje wiele dróg prowadzących do celu, dając tym samym graczom sporo swobody.

Sonic Frontiers to z kolei coś w sam raz zarówno dla młodszych, jak i starszych fanów elektronicznej rozrywki. Nowa gra z udziałem słynnego jeża Sonika po raz pierwszy w historii cyklu przenosi nas do wielkiego, otwartego świata. Mamy tutaj do czynienia ze zręcznościową platformówką (widok zza pleców kierowanej postaci), w której przemierzamy rozmaite lokacje oczywiście z niesamowitą prędkością.