Najlepsze gry w klimacie Alan Wake 2

Jako wielki fan takich klimatów przygotowałem listę gier o podobnych doznaniach co Alan Wake 2 - bliskich pod kątem klimatu czy rozgrywki. Jeśli ktoś potrzebuje jakiegoś mocnego thrillera to koniecznie powinien zainteresować się tym tematem.

Macie inne propozycje? Dajcie znać w komentarzach!

Alan Wake: Remastered

Zaczynamy od najbardziej oczywistego punkty, czyli pierwszej części serii. To już trzynastoletnia produkcja, ale na szczęście dwa lata temu otrzymaliśmy remaster, który nieco poprawia jej jakość. W swoich czasach nie była to wybitnie popularna gra (mimo, że fenomenalna!), a więc wielu graczy pewnie nie miało okazji zapoznać się z pierwszą historią o nowojorskim pisarzu (zwłaszcza gracze z obozu PlayStation). Jeśli więc ktoś do tej pory nie zagrał w tę grę, teraz koniecznie musi nadrobić zaległości. To nie tylko świetna rozrywka, ale też szansa na bliższe poznanie uniwersum. Wyobrażam sobie, że w dwójkę zagrało też troszkę osób, które oryginału z 2010 roku nie znają. To spora strata, bo obie produkcje są mocno powiązane fabularnie.

Gdybym miał doradzać, proponuję najpierw sprawdzić remaster jedynki, a dopiero później sequel. Ten na przykład zaczyna się od wątku Roberta Nightingale’a. Jest on przedstawiony tak, że mniej więcej można zrozumieć o co chodzi. Jeśli jednak ktoś zna pierwszą część, dużo bardziej doceni ten wątek. Najlepiej więc doświadczyć obu tytułów.

Fort Solis

Teraz coś dużo bardziej nietypowego. Fort Solis to tegoroczna pozycja. Gameplay na niespotykanie mniejszą skalę niż w Alan Wake 2, ale za to poziom realizacji równie imponujący. Myślę, że jest to gra godna rozważenia dla tych osób, które po skończeniu produkcji Remedy mają deficyt thrillerów. Nie da się ukryć, że takich tytułów nie ma wiele na rynku, a więc warto rozważyć wszystko co wychodzi. Produkcja debiutującego Fallen Leaf potrafi się też odwdzięczyć. To przede wszystkim bardzo ciekawa opowieść na marsjańskiej bazie z topowymi aktorami na pokładzie. Trzeba się tylko liczyć z tym, że to jednak opowieść na jeden, nieco dłuższy wieczór. Myślę jednak, że jeśli ktoś gustuje w grach narracyjnych powinien się dobrze bawić. Historia na pewno trzyma w napięciu do samego końca.

The Last of Us: Part II

Gier z rozgrywką w stylu Alan Wake (TPP, action adventure, AAA) jest bardzo mało. Rzadkim przypadkiem takiej produkcji jest ostatni hit Naughty Dog. W zasadzie gdybym miał wskazać jedną rzecz, którą najbardziej poleciłbym komuś zakochanemu w nowej grze Remedy, byłoby to właśnie The Last of Us: Part II. Przede wszystkim ze względu na świetną historię. Może nie z elementami horroru jak w Alan Wake 2, ale na pewno na najwyższym poziomie. Dojrzała, brutalna i świetnie wyreżyserowana opowieść. Do tego bardzo rozbudowany jak na realia gatunku gameplay, w którym sporo jest walki, eksploracji i skradania. Na koniec trzeba oczywiście wymienić najwyższej klasy oprawę wizualną. Prawdziwy klasyk gatunku.

Control

W tym tekście nie mogłem nie wspomnieć o jednej z ostatnich gier Remedy, czyli Control. Tutaj oczywiście z pozoru mamy nieco inny świat, bardziej dziwaczny i oderwany od rzeczywistości. Również gameplay stawia zdecydowanie mocniejsze akcenty na walkę, której jest całkiem sporo. Obie gry łączy jednak kilka elementów. Nie są one też przypadkowe. Samo Remedy ogłosiło, że światy Alan Wake i Control są ze sobą połączone. Jeśli więc ktoś chce w pełni poznać wszystkie zakamarki tej historii, konieczne będzie sięgnięcie właśnie po ten tytuł. Na pewno jest to trudniejsza w odbiorze gra, ponieważ tym razem fabularnie nic nie jest podane na tacy. Mimo wszystko fani bardziej wymagającej rozgrywki powinni być zachwyceni. Jeśli więc ktoś do tej pory omijał Control, teraz jest idealny moment na powrót do tej gry.