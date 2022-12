Mogło być lepiej – podsumowanie 4. fazy Marvel Cinematic Universe

Zaczęło się skromnie, bo od prequela poświęconego Czarnej Wdowie. Czy był to potrzebny film? Tak, nawet jeżeli doskonale znaliśmy dalsze tragiczne losy Natashy. Czy premiera była spóźniona o dobre kilka lat? Jeszcze jak! Niestety szef Marvel Entertainment, Isaac Perlmutter, stał w opozycji do jakiegokolwiek pomysłu Kevina Feige’a i jego producentów, aby stworzyć film o kobiecej bohaterce. Kreatywność twórców uwolnił dopiero Bob Iger, ówczesny prezes Disneya, który uczynił z Marvel Studios niezależną firmę od Marvel Entertainment. Nic już nie stało na przeszkodzie, aby Kapitan Marvel, Czarna Wdowa, czy inne bohaterki znane z kart komiksów otrzymały własne produkcje.

Wraz z premierą specjalnego programu Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta zakończyła się czwarta faza Marvel Cinematic Universe. Fani uniwersum czekali na jej rozpoczęcie aż półtora roku, co było najdłuższą przerwą między premierą jednej produkcji Marvela a drugą. Plany studia pokrzyżowała pandemia, uniemożliwiając kinowe debiuty gotowych już filmów, opóźniając produkcję tych, które dopiero powstawały. Czwarta faza rodziła się więc w bólach, a że od początku planowana była jako przejściowy okres dla uniwersum po wielkim dwuczęściowym wydarzeniu, jakim była walka z Thanosem, ciężko było oczekiwać podobnego poziomu emocji fundowanego przez najbliższe produkcje Marvela. Tym bardziej że po stracie Tony’ego Starka, Steve’a Rogersa i Natashy Romanoff uniwersum miało zyskać nowych superbohaterów, którzy stanowiliby siłę MCU w kolejnych latach. Nikt jednak nie był przygotowany, że pierwsza faza The Multiverse Saga będzie aż tak nierówno, męcząca, a przy tym dostarczająca jednych z najlepszych produkcji w całym MCU.

Przed dwoma ostatnimi odsłonami Avengersów nie było już czasu, aby przygotować solowe przygody Czarnej Wdowy, ale twórcy nie chcieli rezygnować z tego projektu. I bardzo dobrze, bo choć nie jest to ścisła topka Marvela, to bardzo przyjemny i niezobowiązujący blockbuster, który można oglądać w oderwaniu od samego uniwersum. Trochę szkoda, ze tym filmem studio nie spróbowało bardziej gatunkowego kina, gdyż przygody Natashy Romanoff zasługiwały nie nieco mniej widowiskową i wybuchową historię. Bardziej w stylu kina szpiegowskiego Jasona Bourne’a niż typowej superbohaterskiej produkcji. Mimo to filmowe otwarcie czwartej fazy było co prawda mało efektowne, ale daleko było Czarnej Wdowie do porażki.