Microsoft ogłosił co poświęci aby przejąć Activision-Blizzard - wyłączność

We wtorkowe popołudnie oczy całej branży zwrócone były na Brukselę, gdzie Microsoft zorganizował prezentację dla Komisji Europejskiej. Cel - przekonać unijnych regulatorów do zatwierdzenia przejęcia Activision-Blizzard. Tuż po tym Brad Smith, wiceprezes Microsoftu, skrócił mediom to co zaproponował urzędnikom. Do dziennikarzy nie wyszedł więc odpowiedzialny za Xboksa Phil Spencer, a ktoś w strukturach giganta z Redmond znacznie ważniejszy. Smith jest prawnikiem, w amerykańskiej korporacji zaczynał od zarządzania zespołem prawnym i od spraw korporacyjnych w Europie. W latach 2002-2015 był głównym radcą prawnym Microsoftu. To on odpowiadał za wiele procesów antymonopolowych, z którymi mierzyła się spółka. Dzisiaj ma zadbać o to, aby jego pracodawca zamknął największe w swojej historii przejęcie. Być może będzie ono game changerem dla całej branży gier wideo. Stawka jest więc ogromna.

Nic więc dziwnego, że Brad Smith przyjechał do Brukseli z workiem bardzo mocnych argumentów. Regulatorzy w USA, Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii swoje obawy co do przejęcia mają głównie w kwestii ograniczenia konkurencyjności. Najczęstsze poruszane tematy to wycofanie Call of Duty z PlayStation. Siła marki jest tak ogromna, że nawet regulatorzy nie chcą dopuścić, aby ktokolwiek był zmuszony do przesiadki na ekosystem Xboksa. Część rynkowych komentatorów twierdzi, że więcej jest w tym dbania o interesy Sony niż konsumentów. Patrząc jak rekordowo wielkie działa wytoczył zarządzający PlayStation Jim Ryan, wydaje się że sporo w tym prawdy.