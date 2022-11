Marvel's Spider-Man: Miles Morales - recenzja na PC

Marvel's Spider-Man: Miles Morales na PC testowałem na komputerze Actiny z procesorem AMD Ryzen 9 5900X, kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB i 16 GB RAM-u na pokładzie. Najpierw skorzystałem z bardzo wysokich detali graficznych, czyli predefiniowanej konfiguracji, ale później zdecydowałem, że włączę śledzenie promieni, a cienie ustawię na bardzo wysokie; do tego oczywiście zwiększyłem także zasięg rysowania obiektów na maksymalny i… voila! A nie, jeszcze geometria - tutaj wszystko również najlepiej jak się da, w końcu wyżej wspomniany komputer to sprzęt z wysokiej półki.

To NIE JEST recenzja gry Marvel's Spider-Man: Miles Morales. W niniejszym tekście skupiam się wyłącznie na ocenie wersji PC. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat samej rozgrywki i poznać naszą ocenę, przeczytajcie recenzję Marvel's Spider-Man: Miles Morales na PlayStation 5 , którą opublikowaliśmy w 2020 roku.

Przypomnę, że Marvel's Spider-Man: Miles Morales w 2020 roku ukazał się jednocześnie na PlayStation 5 i PlayStation 4, dopiero teraz otrzymaliśmy wersję PC. Wydanie komputerowe w porównaniu do edycji na nowszą konsolę Sony prezentuje się odrobinę lepiej, a w stosunku do wersji na zasłużoną już “czwórkę” widać zauważalne różnice w oprawie wizualnej. Wystarczy spojrzeć na twarze postaci, ogólną jakość tekstur czy też detale widoczne na poszczególnych obiektach otoczenia. Poza tym trzeba pamiętać, że Marvel's Spider-Man: Miles Morales na PlayStation 4 działa wyłącznie w 30 FPS-ach.

Generalnie optymalizacja stoi na bardzo wysokim poziomie. Tym bardziej, że Marvel's Spider-Man: Miles Morales na PC to niezwykle dynamiczna gra, a możliwość latania nad Nowym Jorkiem, zmieniania wysokości i kierunku - nomen omen - w locie powoduje, że spora liczba elementów widocznych na ekranie musi być już w docelowej jakości. Nigdy nie wiadomo bowiem, czy gracz nagle nie zdecyduje się obrócić o 180 stopni. Sprawdzałem więc, czy nawet wykonywanie tego typu nieoczekiwanych manewrów doprowadzi do zauważalnego spowolnienia rozgrywki, ale nic takiego nie miało miejsca.

W Marvel's Spider-Man: Miles Morales na PC grałem w rozdzielczości 1080p, ale z odblokowanym framerate’em (monitor obsługujący 144 Hz). Przy wspomnianych, najwyższych ustawieniach mogłem cieszyć się średnio około 90 klatkami na sekundę. W sytuacjach, gdy na ekranie działo się naprawdę sporo, wartość ta spadała mniej więcej do 70 FPS-ów.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales na PC zachwyca oczywiście wspomnianym już ray-tracingiem, ale nawet po wyłączeniu tej opcji i zmianie ustawień graficznych “jedynie” na wysokie, dzieło studia Insomiac Games nie ma się czego wstydzić. W parze ze świetną oprawą wizualną idzie niepowtarzalny, zimowy klimat. Śnieg można zaobserwować dosłownie wszędzie - na ulicach, na wystawach sklepowych, maskach samochodów czy ubrania zarówno głównych bohaterów, jak i innych postaci.

Człowiek-Pająk dla każdego!

Marvel's Spider-Man: Miles Morales na PC wymaga co najmniej komputera z procesorem Intel Core i3-4160 (3,6 GHz) lub odpowiednikiem AMD, 8 GB RAM-u i kartą graficzną NVIDIA GeForce GTX 950 lub AMD Radeon RX 470. To niezbyt wiele, poza tym osoby, które nie dysponują nowszym pecetem z bardziej zaawansowanymi podzespołami mogą dostosować naprawdę sporą liczbę ustawień graficznych tak, by uzyskać zadowalającą płynność animacji. Zwłaszcza, że gra oferuje wsparcie technologii zwiększających wydajność NVIDIA DLSS 3 i NVIDIA DLSS 2, a także poprawiających jakość obrazu NVIDIA DLAA oraz tych odpowiadających za skalowanie obrazu, czyli AMD FSR 2.1, Intel XeSS i IGTI. Oprócz tego nie mogło zabraknąć NVIDIA Reflex, czyli systemu, który ma na celu redukcję ewentualnych opóźnień.