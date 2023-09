low spec gamer - GTX 1050 w PC za 1200 zł

low spec gamer to seria, w której sprawdzamy nie tylko starsze podzespoły komputerowe, ale i darmowy system operacyjny Linux w grach. Kompatybilność jest coraz szersza częściowo za pośrednictwem Valve Steam Deck. Handheld dał kopa do poważnego zajęcia się wsparciem darmowej alternatywy dla Windowsa, więc Proton jest dość często aktualizowany, z czego wszyscy użytkownicy czerpią już benefity.

Brzmi trochę jak konsola i w gruncie rzeczy tak jest, bo zestaw PC ma w sobie wersję niskoprofilową od Gigabyte, która mieści się w bardzo kompaktowych skrzynkach, pozostawiających podobny ślad co takie PS3.

Mając do dyspozycji mocarnego GTX 1050 za 200 zł nie spodziewałem się wiele, ale plan miałem dość prosty. Używać skalowania pokroju FSR ile wlezie, żeby nie było pokazu slajdu, czego efekty widzicie w wideo powyżej.

Proces samej instalacji gier też jest dziś porównywalne prosty do tego w środowisku Microsoft, a mam wrażenie, że Heroic Launcher dla GOG i Epic robi to wszystko w bardziej przejrzysty, pozbawiony “banerków” sposób.

Mając 2 GB VRAM liczyłem na minimum 30 FPS, uznając to za grywalną płynność. Zdaję sobie sprawę z tego, że dla wielu z Was to barbarzyństwo, ale low spec gamer rządzi się swoimi prawami.

Potężny akcelerator karmiony był klatkami przez AMD Ryzen 3 3300X, czyli 4-rdzeniową, 8-wątkową jednostkę, która ma bardzo gęsto ułożone rdzenie, co skutkuje wysokimi temperaturami pracy.

W przypadku małej obudowy efekt trochę się potęgował, ale nie dochodziło w grach do dławienia taktowania, więc niespecjalnie się tym przejmowałem. Dopiero po obcięciu energii do procesora zastanawiałbym się nad temperaturą sekcji zasilania, bo akurat te A320M od MSI ma radiator.

Cena prezentowanego zestawu PC jest pewnie dziś już mało aktualna, choć myślę, że w okolicy jej +/-20% będzie się coś takiego dało zrobić do końca roku, korzystając choćby z Intel Core i3-10100F na jakimś niedrogim H410 jako alternatywy.