LSG - Czy Cyberpunk 2077 pójdzie na grafice za 140 złotych?

W tym miejscu chciałbym Was też poinformować o paru mankamentach tego doświadczenia. Przede wszystkim część popularnych gier on-line nie działa ze względu na brak wsparcia dla ich systemów, przeciwdziałającym oszustom.

Można więc zapomnieć o Rainbow Six Siege czy Fortnite, przy czym o tym drugim tak permanentnie, co na Twitterze ogłosił Tim Sweeney jeszcze przed wydaniem Steam Decka.

We don’t have confidence that we’d be able to combat cheating at scale under a wide array of kernel configurations including custom ones.