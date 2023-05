Kultowe babeczki z serialu Dwie spłukane dziewczyny

Dwie spłukane dziewczyny to już prawdziwy klasyk wśród seriali komediowych. Na co dzień, dwie główne bohaterki, Max oraz Caroline, pracują jako kelnerki. To właśnie w pracy zaczyna się ich przyjaźń, wspólne plany i “babeczkowy biznes”!

Przygotowane ciasto przekładamy do papilotek i wstawiamy do piekarnika.

No i oczywiście… papilotki do babeczek!

Zalecamy temperaturę 180 stopni i pieczenie babeczek przez 25 minut z termoobiegiem.

Czas na przygotowanie kremu:

Do miski wlewamy śmietankę i miksujemy.

Stopniowo dodajemy serek mascarpone i cukier puder.

Po około 2 minutach ubity krem jest gotowy do przyozdabiania wypieków.

Jeśli macie rękaw cukierniczy, możecie go śmiało wykorzystać.

Jeśli nie, przyozdabiajcie babeczki łyżką.



Życzymy Wam smacznego i tym słodkim akcentem… zachęcamy Was do rozwijania swoich pasji i marzeń. Jakiekolwiek by one nie były!