Karty mają moc. Kreatywne gry z elementami deckbuildingu na PC

Czym właściwie są karcianki na PC?

Dzisiejsze gry PC z elementami deckbuildingu proponują graczom reprezentację pod postacią kart postaci, zdolności, czarów, przedmiotów lub innych elementów wpływających na rozgrywkę. W trakcie gry dobierać można karty z talii i wykorzystać je do realizowania własnej strategii. Przyjrzyjmy się kilku tytułom, które zawierają elementy karciane.

Slay the Spire

Spire to z ang. iglica, i to właśnie wspięcie się po niej wybraną przez siebie postacią jest fabułą gry Slay the Spire. Jednak zanim to nastąpi, trzeba pokonać wielu przeciwników. W Slay the Spire dokonuje się tego w trybie turowym. Po wygranej walce gracz otrzymuje kilka kart do wyboru, które wzbogacą talię w kolejnych turach. Dzięki kartom zyskuje np. możliwość zadania dodatkowych obrażeń czy blokowania ciosów przeciwnika. Korzystając z mocy specjalnych reliktów, zbieranych w czasie rozgrywki, działanie kart może być wzmocnione o efekty dodatkowe. Atutem gry jest jej duża losowość, co oznacza, że każda rozgrywana partia jest inna i nie sposób „grać na pamięć” - w każdej turze gracz podejmuje inne decyzje. Komiksowa grafika dopełnia przyjemności z rozgrywki.

Gloomhaven

Gloomhaven na PC wywodzi się z gry planszowej o tym samym tytule, jednak wersja na komputer proponuje tryb dla pojedynczego gracza. Gracz kontroluje ekipę — własną drużynę, która eksploruje podziemia pełne potworów i pułapek, ale też skarbów. Drużynę komponuje się spośród kilku dostępnych klas postaci. Rozgrywka jest turowa, a miejsce przygód, czyli jaskinie i lochy, generowane są losowo. Gloomhaven na PC to częsty wybór miłośników planszowej wersji tej gry, którzy wirtualną edycję kupują za własne pieniądze lub dzięki gift cards, a wszystko to z sentymentu do fizycznej planszówki.

Thronebreaker: The Witcher Tales

Wojna Krwi: Wiedźmińskie opowieści jest grą właśnie z uniwersum wiedźmińskiej trylogii, będąca jednocześnie fabularną kampanią w Gwincie! Świat jest przedstawiony w formie mapy w rzucie izometrycznym. Gracz, eksplorując mapę, otrzymuje szereg zadań, gromadzi surowce czy też rekrutuje nowych żołnierzy. Starcia z wrogimi armiami toczą się w formie pojedynków w Gwinta, a to, co dzieje się przed oczami gracza w formie karcianego pojedynku, odzwierciedla toczącą się bitwę na mapie. Dobra wiadomość dla miłośników PlayStation gift cards - gra dostępna jest też na PS4.

Tainted Grail: Conquest

To kolejny przykład gry PC, która swój początek bierze z popularnej gry planszowej, tym razem o tytule Tainted Grail: Upadek Avalonu. Produkcja na PC oferuje eksploracje środowiska na mapie, walkę z wrogami i zdobywanie wartościowych przedmiotów czy przydatnych zdolności, reprezentowanych właśnie przez karty. Turowe starcia dają możliwość łączenia zdobytych przedmiotów i umiejętności, tworząc specjalne kombinacje zdolne pokonać nieprzyjaciół.