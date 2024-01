Jednoosobowa działalność deweloperska, czyli najlepsi solo twórcy gier - ranking TOP 10

Od dawna wiemy, że tworzenie gier wymaga ogromnych zasobów, głównie specjalistów - designerów, programistów, grafików, animatorów, producentów czy testerów. Są jednak tacy, którzy wszystkie te funkcje łączą w jedno. Jednocześnie potrafią wydać produkt nie tylko dobry, ale momentami wręcz wybitny. Mamy kilka takich talentów w branży gier wideo.

Kiedy scena niezależna raczkowała mieliśmy kilka znanych nazwisk solo deweloperów - na przykład Jonathan Blow czy Phil Fish. Pierwszy po latach rozwinął swoje studio, a drugi porzucił branżę. Pojawiły się jednak nowe nazwiska. Niektórzy samodzielnie zrobili już nie jedną, a kilka wybitnych produkcji. Dzisiaj poświęcimy im czas, aby docenić niezwykłe umiejętności najwybitniejszych solo deweloperów.

Zanim zaczniemy musimy pamiętać, że zazwyczaj nad jedną grą pracuje więcej osób. Szukałem jednak takich twórców, którzy robią maksymalnie dużo samodzielnie. Niektórzy nawet sami komponują muzykę. Im więc mniejsza pomoc z zewnątrz tym wyższa ocena.

10. Łukasz Hodorowicz

Zaczynamy od polskiego akcentu, chociaż mówimy o studiu zlokalizowanym w Stanach Zjednoczonych. Shining Rock Software zostało założone przez Łukasza Hodorowicza, który samodzielnie pracuje nad city builderami. Jego pierwsze podejście do tematu to od razu hit. Jest nim strategia Banished, która zdobyła sporą popularność głęboką i wymagającą rozgrywką. Obecnie dłubie przy kolejnej tego typu grze. W branży Hodorowicz pracował jako programista pisząc silniki graficzne, fizyczne czy narzędzia. We własnym studiu odpowiada praktycznie za każdy element gry. Samodzielnie robi nawet audio, które często jest outsourcowane. Mimo wszystko Banished okazało się bardzo udaną grą, która jednocześnie osiągnęła imponujący sukces komercyjny.

9. Mike Bithell

Pamiętacie Thomas Was Alone? To była jedna z głośniejszych produkcji sprzed wielu lat, z początków rozwoju sceny indie. Autorem tej nietuzinkowej gry jest Mike Bithell. Deweloper na miejsce w zestawieniu zasłużył nie tylko tym tytułem. W kolejnych latach tworzył wiele innych rzeczy, między innymi Volume. Ostatnio był zaangażowany w gry na licencji - najpierw John Wick Hex, a ostatnio Tron: Identity. Ciągle więc mówimy o produkcjach logicznych, w których specjalizuje się Mike Bithell. Jest to więc bardzo płodny deweloper, którzy nie odpuścił po jednej, udanej grze.

8. Zeng “FYQD” Xiancheng

Przenosimy się do Państwa Środka, skąd pochodzi kolejny topowy solo developer. Zeng Xiancheng specjalizuje się w FPS-ach. Pod pseudonimem FYQD stworzył przede wszystkim Bright Memory. Nie jest to może wybitna gra, ale ja bawiłem się całkiem przyjemnie. Do tego jestem pod ogromnym wrażeniem tego ile jedna osoba potrafiła zrobić. Jego produkcja ma rozbudowany gameplay (walka bronią palną i wręcz, do tego specjalne umiejętności) oraz imponującą oprawę wizualną. Nie jest to długa rozgrywka, ale i tak ciężko uwierzyć że to wszystko stworzył jeden człowiek. Fakt, że część assetów jest zakupionych w sklepie Unreal Engine niewiele tutaj zmienia. Wiele kilkuosobowych zespołów nie dałoby rady tyle osiągnąć co jeden Zeng Xiancheng.