Jakie jest najlepsze studio na świecie? W kategorii AAA… - ranking TOP 10

Wybór najlepszego studia na świecie wydaje się tak oczywisty, że aż dziwne że co chwilę nie jest przerabiany. Może po prostu wywołuje on zbyt duże kontrowersje? No to zaraz się przekonamy. Zapraszam więc na ranking najlepszych z najlepszych.

Rynek jest wielki, a więc postanowiłem skupić się tylko na grach wysokobudżetowych. Mniejsze studia omówimy sobie w innym terminie, przy okazji dedykowanego im rankingu. Stąd też chociażby brak Nintendo, które ciężko stawiać obok deweloperów tworzących gry za setki milionów dolarów. Kolejne miejsca w zestawieniu są dosyć umowne, bo każdy spojrzy na to nieco inaczej. Mam jednak nadzieję, że samo TOP 10 zostanie przez Was dobrze odebrane.

10. The Coalition

Zaczynamy od dosyć kontrowersyjnej opinii. Czym The Coalition zasłużyło sobie miejscem w TOP 10? Na pewno przemawia do mnie moja sympatia do serii Gears of War, która według mnie w nowych rękach radzi sobie bardzo dobrze. W szczególności cenię sobie Gears 5 i to jakie dodatki oraz aktualizacje gra otrzymała po premierze. Studio wspierało również Splash Damage przy produkcji udanego Gears Tactics. Warto też pamiętać o roli The Coalition w Xbox Game Studios. Kanadyjski zespół pełni funkcję specjalisty od Unreal Engine w obozie Microsoftu. Nic dziwnego, że Epic Games wykorzystał ich przy produkcji dema technologicznego Matrix: The Awakens. The Coalition współpracuje też z innymi studiami producenta Xboksa, między innymi Undead Labs (przy State of Decay 3). Mówimy więc o deweloperze, który nie tylko sam świetnie sobie radzi, ale i bardzo mocno pomaga innym zespołom.

9. Capcom

W rankingu starałem się umieszczać pojedyncze studia, ale uznałem że nie mogę pominąć Capcomu. Japończycy mają jednak kilka zespołów wewnętrznych, a więc ciężko ocenić który jest najlepszy. Z drugiej strony czego ostatnio nie wydadzą to hit. Studio potrafiło stworzyć świetny RE Engine i zbudować na nim kilka bardzo udanych odsłon serii Resident Evil. Sukcesem były nie tylko nowe części, ale i stworzone na nowo klasyki sprzed lat. Capcom to jednak nie tylko zombie, ale też Monster Hunter. W tym aspekcie Japończycy nie mają sobie równych i każdą kolejną częścią zdobywają wielkie uznanie graczy. Ostatnie lata są więc dla nich bardzo udane. Miejsce w rankingu, moim zdaniem oczywiście, zasłużone.

8. Rocksteady Games

Przez wiele lat nie mogliśmy doczekać się świetnej gry z superbohaterem w roli głównej. Przyszło jednak mało znane Rocksteady i wszystko zmieniło. Ich trylogia Arkham to growy odpowiednik filmowego Batmana od Nolana. Najwyższa możliwa klasa. Pamiętajmy też, że pierwsza odsłona wprowadziła świeży model walki, który później kopiowany był przez wiele studiów. Zwróćmy też uwagę, że mimo pieniędzy, technologii i masy gotowych rozwiązać dwie “batmanowe” gry od Warner Bros. Montreal nawet nie zbliżyły się do tego co tworzy Rocksteady. Świetnie wygląda też ich kolejny tytuł, czyli powstające od aż 7 lat (!!!) Suicide Squad. Wprawdzie tak długa przerwa od wydania ostatniej gry sprawa, że o brytyjskim deweloperze wielu zapomniało, ale moim zdaniem ma on zbyt duże kompetencje, aby go tutaj nie wymienić.