Ja jestem Groot – recenzja drugiego sezonu. Osierocony Strażnik Galaktyki

Jedną z największych ubiegłorocznych niespodzianek od Marvela była seria krótkometrażówek z Grootem w roli głównej. Produkcja wyraźnie skierowana do dzieci, mogła spodobać się również pozostałym widzom, którzy chcieli spędzić trochę więcej czasu z małą wersją popularnego superbohatera. Przez ostatnie miesiące studio niespodziewanie pracowało nad drugą serią, która została oficjalnie ogłoszona dopiero cztery tygodnie temu. Co jednak istotniejsze, to pierwszy tytuł z serii o Strażnikach Galaktyki bez udziału Jamesa Gunna. Czy więc mogło się to udać?

Wyraźnie jednak widać, że brak wpływu Jamesa Gunna odbił się na tej produkcji. Drugi sezon jest mniej kreatywny i ciekawy od pierwszego, jakby twórcy wszystko co najlepsze wykorzystali w pierwszych pięciu odcinkach. Już pierwszy epizod obnaża, że nie będziemy mieli do czynienia z humorem wysokich lotów, a kolejne tylko to potwierdzają. Oglądanie Groota próbującego radzić sobie z najróżniejszymi przeciwnościami losu wciąż może się podobać, ale wyłącznie przy obniżonych oczekiwaniach. Warto pamiętać, że to jednak serial skierowany do młodszych widzów, aby zainteresować ich MCU, szczególnie Strażnikami Galaktyki.