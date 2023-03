Gry: Top 8 najlepszych bezpłatnych gier wyścigowych

Tytuł Track Mania kojarzy się głównie wielbicielom zręcznościowych i szaleńczych popisów kaskaderskich, pionowych pętli, skoków i pokonywania nierealnych torów. Odłam "Nations Forever" to darmowa wersja do spróbowania dla każdego. Przenosimy się w niej do świata online, na proponowane przez producenta lub stworzone przez innych graczy tory wyścigowe. Konkurencja polega na przejechaniu ich w jak najkrótszym czasie. Wyzwanie daje ogrom frajdy i pozwala się zrelaksować na wiele godzin.

2. Life for Speed

Choć trudno w to uwierzyć, to Life for Speed kończy w tym roku 20 lat. To wieloosobowy symulator wyścigów, w którym otrzymujecie bardzo dużo dowolności. Co prawda darmowa jest tylko wersja demo, ale to już wystarczy, by nacieszyć się wyścigami na długie godziny. Bezpłatnie można jeździć na jednym torze, korzystając z jednego przednionapędowego hatchbacka i jednego tylnonapędowego cuope. Fani F1 również będą zachwyceni, ponieważ LFS Demo pozwala na przejażdżkę bolidem BMW Sauber.

3. RaceRoom Racing Experience

RaceRoom Racing Experience to kolejny, zupełnie bezpłatny symulator dostępny na platformę PC. Podstawowa wersja gry jest darmowa, ale za opłatą można włączyć dodatkową zawartość. Wciel się w kierowcę wyścigowego i rywalizuj z innymi graczami w przeróżnych wydarzeniach przez cały rok.

4. Project Torque

Project Torque to prawdziwe wyścigowe MMO. Ponieważ gra już ma swoje lata, nie wymaga mocnego sprzętu, by cieszyć się jazdą. Tytuł zawiera w sobie mnóstwo nielegalnych wyścigów, torów w różnych krajach świata i opcji personalizacji samochodów i interakcji z innymi graczami. Bardzo dobra propozycja, by wspólnie ze znajomymi zrelaksować się w sieci.

5. Engine Evolution

Na piątym miejscu pozycja dla fanów jednośladów. Engine Evolution to gra wieloosobowa, która pozwala na wyścigi motocyklowe. Mknij w trybie multiplayer i wygrywaj, by zdobywać doświadczenie i kredyty. To pozwoli Ci na stopniowe ulepszanie motocykla i wyzwania w coraz trudniejszych poziomach. Tutaj na szczęście nie grozi ci mandat.

6. GT Racing 2

Kolejny tytuł dla miłośników szybkiej jazdy po torze. GT Racing 2 oferuje wyścigi po prawdziwych miejscach, jak na przykład Laguna Seca. W grze spotkacie ponad 30 licencjonowanych samochodów (między innymi Ferrari, Mercedes-Benz, czy Ford) i ponad 1400 wydarzeń, pozwalających na wielogodzinną zabawę.

7. Inertial Drift: Sunset Prologue