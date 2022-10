Granie na telefonie może zakończyć się… śmiercią na drodze!

Globalny rynek gier mobilnych był w 2021 r. wart 90,7 mld dolarów. To więcej niż rynki gier na PC (35,9 mld) i konsole (49,2 mld) razem wzięte – wynika z raportu agencji Newzoo. Miliony graczy nie może oderwać wzroku od ekranu smartfona w wielu zaskakujących sytuacjach, w tym np. w czasie prowadzenia auta. Tymczasem przyczyną nawet co czwartego wypadku drogowego w Polsce może być używanie przez kierowców telefonów komórkowych – wynika z szacunków Instytutu Transportu Samochodowego (ITS).

Obecnie używanie przez kierowców telefonów komórkowych w trakcie jazdy to standard. Jest legalne pod warunkiem, że odbywa się za pomocą zestawu głośnomówiącego, który można wykorzystać do prowadzenia rozmów. Jednak używanie smartfona do gier mobilnych za kierownicą może zakończyć się nie tylko doprowadzeniem do wypadku lub kolizji, lecz także według nowego taryfikatora mandatem w wysokości 500 zł i 12 punktami karnymi.

Dlaczego gra na telefonie w czasie jazdy autem może doprowadzić do wypadku?

Aktualnie wiele osób nie wyobraża sobie życia bez telefonu, który jest częściej wykorzystywany do gier niż komputer lub konsola. Z szacunków platformy Social Peta wynika, że w 2021 r. liczba graczy mobilnych wzrosła o 12% i przekroczyła 2,5 mld na całym świecie. Wśród nich nie brakuje kierowców, dla których perspektywa zagrania w ulubiony tytuł w czasie jazdy samochodem może być bardzo kusząca. Szczególnie podczas długiego oczekiwania w korku, w których według Rankingu TOMTOM TRAFFIC INDEX za 2021 rok mieszkańcy największych polskich miast tracą:

103 godziny rocznie w Łodzi,

96 godzin rocznie w Krakowie,

94 godziny we Wrocławiu,

85 godzin w Warszawie i Poznaniu,

82 godziny w Szczecinie,

78 godzin w Trójmieście.

Nic więc dziwnego, że zagranie w ulubioną grę mobilną podczas stania w długim korku może być bardzo kuszące. Podobnie, jak użycie telefonu do rozmów, pisania SMS-ów, maili czy wiadomości na Messengerze, przeglądania stron internetowych, mediów społecznościowych lub korzystania z nawigacji. Pozornie wydają się to niewinne zachowania.

Jednak na drodze liczy się każda sekunda, np. kilka z tych, które kierowca poświęci na kolejny ruch w ulubionej grze. Chwila nieuwagi może zakończyć się nieustąpieniem pierwszeństwa przejazdu lub niezachowaniem bezpiecznej odległości od innych uczestników ruchu drogowego. W efekcie bardzo łatwo doprowadzić do wypadku lub kolizji.

Tymczasem 73% Polaków uważa, że korzystanie z telefonu komórkowego w trakcie jazdy jest bardzo niebezpieczne – wynika z badania przeprowadzonego przez PZU. Jednak zdaniem co piątego kierowcy z powodu posiadania wystarczającego doświadczenia, używanie smartfona podczas prowadzenia samochodu nie stanowi dla nich problemu. Z kolei niemal co trzeci sądzi, że ma wystarczającą podzielność uwagi, żeby korzystać z telefonu za kierownicą.

Jaka kara grozi za grę na telefonie w czasie jazdy samochodem?

Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym, „kierującemu pojazdem zabrania się korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku”. Za złamanie tego przepisu (np. poprzez grę na telefonie w czasie jazdy) mandat wynosi 500 zł i od 17 września 2022 r. 12 punktów karnych (wcześniej 5, co zmienił nowy taryfikator mandatów).

Jednak kierowca nie musi zostać przyłapany na graniu na telefonie jedynie na gorącym uczynku. Wykroczenie może również zarejestrować fotoradar lub monitoring. Wówczas możemy otrzymać mandat w wysokości 500 zł pocztą. Aby uniknąć kary, jeśli np. używanie urządzenia w czasie jazdy samochodem jest nam niezbędne w trasie do pracy, można korzystać tylko z zestawu głośnomówiącego.