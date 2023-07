Gigabyte GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC - GPU do PC za 6K PLN

Wybór karty graficznej w 2023 roku można nazwać wręcz przyjemnością, wobec tego, co działo się podczas słusznie minionego szału na kryptowaluty.

Jedną z rozsądnych opcji przy budowaniu PC z budżetem opiewającym na mniej więcej 6000 zł jest Gigabyte GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC, którego możliwości przedstawię Wam w tym materiale.

Gigabyte GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC – jeden z tańszych modeli na rynku

Obserwując dostępne RTXy 4070 można łatwo zauważyć, że opisywany tu WINDFORCE należy do tych korzystniej wycenionych.

Oferuje przy tym układ trzech 80-milimetrowych wentylatorów, działających wobec siebie przeciwbieżnie, co ogranicza wibracje i daje lepszą skuteczność w rozpraszaniu ciepła.

Oprócz tego ich łożyska są pokryte grafenowym nano lubrykantem, który zmniejsza głośność i wydłuża żywotność nawet o 2,1 raza dzięki skutecznemu ograniczaniu tarcia.

Backplate został wykonany z metalu, więc oprócz ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi dba także o odbieranie ciepła z podzespołów na PCB.

Na jego końcu znajduje się otwór, przez który widać przedłużenie radiatora. Dzięki temu rozwiązaniu powietrze może swobodnie przezeń przechodzić, co też poprawia temperatury.

Główną robotę w trzymaniu ich w ryzach odgrywają jednak trzy rurki cieplne, które odbierają ciepło bezpośrednio z układu GPU, oraz dwie metalowe płytki, pozostające w kontakcie z 12 GB VRAM.

Ze smaczków dla budujących swój PC mamy kompletnie wyeliminowane ostre wypustki po lutowaniu elementów, więc nie potniecie już sobie o nie palców.

Możliwości konfiguracji i wydajność

Do wygodnego zarządzania cechami karty graficznej Gigabyte GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC producent poleca swoje autorskie GIGABYTE Control Center.

W tym miejscu znajdziecie zarówno możliwość sterowania krzywą prędkości wentylatorów, jak i uruchomienia systemu Fan Stop, który kompletnie je zatrzyma, gdy grafika nie będzie mocno obciążona.

Duży radiator może sporo ciepła rozproszyć pasywnie, więc przy lżejszych grach czy pracy biurowej wentylatory nie są mu potrzebne.

Oprócz tego istnieje też opcja podkręcenia karty graficznej. Można wprowadzić swoje ustawienia ręcznie i eksperymentować ze stabilnością lub zdać się na zautomatyzowany OC Scanner, który sam znajdzie stabilne, wyższe taktowanie.

Pamięci wciąż trzeba podbijać ręcznie, podobnie z resztą jak limit mocy.

Przechodząc do wydajności, Gigabyte GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC to karta przeznaczona do rozdzielczości 1440p. W testach plasuje nieco powyżej RX 6800, oscylując w okolicy 70 FPS przy najnowszych grach jak Hogwarts Legacy na ustawieniach Ultra.

Call of Duty: Modern Warfare II na takich nastawach produkuje już ponad 100 klatek na sekundę, a Forza Horizon 5 sięga nawet 130, co daje nam obraz bardzo sensownej wydajności w segmencie kart graficznych do 3000 zł.

To wszystko osiągane jest w relatywnej ciszy, jako że chip nie przebija 70 stopni Celsjusza w pełnym stresie, co przekłada się na około 39,3 dB, gdy wentylatory osiągają 2000 RPM.

Podsumowanie

Gigabyte GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC jest przyzwoitą opcją dla każdego, kto składa dziś komputer do gier ze średniego segmentu. Rozdzielczość 2560x1440 px jest już na tyle popularna, że 12 GB VRAM to minimum, aby ją swobodnie obsługiwać.

Przyszłość może być różna. Deweloperzy już zapowiadają, że ich przyszłe produkcje będą wymagały sporych ilości pamięci, więc sięganie po 8-gigabajtowe 4060 Ti nie ma sensu wobec niewielkiej dopłaty do 4070.

W parze z takim procesorem jak AMD Ryzen 7 5700X opisywany tu akcelerator będzie mógł w tej rozdzielczości pokazać pełnie swojego potencjału, a dzięki platformie AM4 można jeszcze oszczędzić parę złotych.

Możliwe, że część z Was już ma taką płytę, co jeszcze ułatwi drogę do wydajnego PC.

Generalnie lepiej kupić tańszą edycję z wyższym chipem, niż droższą z niższym, więc Gigabyte GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC to jedna z rozsądniejszych opcji na rynku.

