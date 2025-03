Gigabyte B850 Aorus Elite WiFi7 ICE – AM5 w bieli

Gigabyte B850 Aorus Elite WiFi7 ICE to całkiem niezły pomysł na początek długiej relacji z gniazdem AM5.

Mocna sekcja zasilania w połączeniu z efektywnymi energetycznie procesorami od AMD może posłużyć długie lata, nawet po ich podkręcaniu.

Biała płyta główna na AM5 do 1000 zł

Wydatek rzędu tysiąca złotych na wejście w platformę AM5 ma w moim odczuciu sporo sensu, bo można już liczyć na ciekawe stylistycznie płyty główne z obsługą WiFi 7.

Era procesorów X3D dopiero nabiera rumieńców, więc jest spora szansa, że na przestrzeni czasu użytkowania tej płyty wiele może się zmienić.

Co prawda większość z Was swoje stacjonarki podepnie do sieci przewodem, jednak i tutaj jest przyzwoicie, bo czeka na Was port 2,5Gb.

Z ciekawostek mamy port HDMI, umiejscowiony obok tego od zasilania płyty, który służy do podpięcia dodatkowego ekranu.

Na tym można wyświetlić choćby bieżące parametry pracy komputera, co ostatnio jest coraz bardziej w modzie.

Z ułatwień dla budujących swoje PCty we własnym zakresie mamy też beznarzędziowy system montażu dysków M.2.

Dzięki niemu praktycznie nie potrzeba śrubokręta, gdy płyta trafi już do obudowy, więc dokładanie pamięci nie będzie wyzwaniem.

Projektowana ze wsparciem Ai od PCB po BIOS

Prowadzenie ścieżek po płycie głównej to nie lada wyzwanie. W końcu czystość sygnałów definiuje nie tylko jakość działania komponentów na niej osadzonych, ale i ich potencjał do podkręcania.

W przypadku opisywanego tu modelu do opracowania połączeń wsparto się choćby technologią AI-ViaFusion™, która znacznie ograniczyła zakłócenia w przesyle między warstwami płyty.