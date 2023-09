EXTRA - W co zaGRAMy we wrześniu 2023 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Chants of Sennaar

platformy docelowe: PC, Xbox One, PlayStation 4, Switch

data premiery: 5 września

producent: Rundisc

wydawca: Focus Entertainment

Najgłośniejsze premiery września omówiliśmy w poprzednim zestawieniu, ale to nie wszystko, co czeka na nas w tym miesiącu. Wydanie “extra” rozpoczynamy od Chants of Sennaar, czyli gry przygodowej od niezależnego studia Rundisc, która ukaże się za sprawą firmy Focus Entertainment. W tej eksperymentalnej produkcji przeniesiemy się do wirtualnego świata, by poznać alternatywną wersję historii traktującej o Wieży Babel. Zajmiemy się więc eksplorowaniem lokacji, odkrywaniem tajemnic starożytnej cywilizacji i rozwiązywaniem zagadek. Co ciekawe, w Chants of Sennaar nie zabraknie przeciwników - będziemy musieli skradać się i przechytrzyć Strażników, chcąc dostać się w zakazane miejsca. Celem zabawy będzie przywrócenie równowagi w świecie, gdzie od zarania dziejów Ludy Wieży przestały ze sobą rozmawiać.

Inspector Gadget: MAD Time Party

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Switch

data premiery: 14 września

producent: Smart Tale

wydawca: Microids

Czy są na sali jacyś fani Inspektora Gadżeta? Inspector Gadget - MAD Time Party, a więc przygodowa gra akcji z doskonale znanym bohaterem ukaże się za mniej więcej dwa tygodnie. Wówczas wcielimy się w ikoniczną postać i trafimy do opanowanego przez złego Doktora Klaufa i jego Agentów Zła Metro City, starając się ocalić miasto. Podczas próby skorzystania z wehikułu czasu i przeniesienia się w przeszłość doszło jednak do komplikacji w wyniku których urządzenie zepsuło się, a jego przodkowie zostali przeniesieni do teraźniejszości. Teraz musimy stawić im czoła w Metro City i zebrać brakujące części maszyny. Na graczy czeka nie tylko eksploracja i walka, ale także kilkanaście mini-gier o charakterze zręcznościowym.