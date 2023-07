EXTRA - W co zaGRAMy w sierpniu 2023 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Szukając informacji na temat Stray Gods trudno jednoznacznie określić z czym tak naprawdę będziemy mieli do czynienia, ale twórcy zdecydowali się na dodanie mówiącego wiele podtytułu The Roleplaying Musical. W istocie zbliżająca się wielkimi krokami gra autorstwa Summerfall Studios to właśnie interaktywny musicial w formie przygodowego RPG-a. Co ciekawe jednak, wspomniana ekipa otwarcie mówi o inspiracjach - kultowym serialu Buffy the Vampire Slayer, a konkretniej jednym z odcinków tegoż, a także wystawianym na Broodwayu przedstawieniem Dear Evan Hansen i - by już aż tak nie intrygować, ale jeszcze bardziej zainteresować potencjalnych odbiorców - serią gier Life is Strange. Grając w Stray Gods będziemy więc dokonywać rozmaitych wyborów i odgrywać liczne utwory muzyczne, co pozwoli nam odkryć kolejne niuanse fabularne produkcji.