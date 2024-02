EXTRA - W co zaGRAMy w marcu 2024 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Czas na drugą część zestawienia najciekawszych premier marca. Rozpoczynamy od ciekawie zapowiadającej się strategii turowej, czyli Classified: France '44, która powinna stanowić łakomy kąsek dla fanów kultowej serii X-COM. Osadzona w czasach II wojny światowej produkcja zaoferuje kampanię fabularną umiejscowioną we Francji okupowanej przez III Rzeszę. Jak nietrudno wywnioskować z tytułu, podczas rozgrywki weźmiemy udział przede wszystkim w pamiętnym lądowaniu Aliantów na plażach w Normandii.

Classified: France '44 odda do naszej dyspozycji możliwość pokierowania oddziałem elitarnych żołnierzy, którzy wezmą udział w kilkudziesięciu historycznych misjach. Istotne znaczenie dla przebiegu rozgrywki w Classified: France '44 będą miały morale poszczególnych członków naszej załogi. W trakcie starć z wrogami konieczne okaże się, rzecz jasna, opracowywanie różnych taktyk i umiejętne wykorzystywanie terenu (będziemy mogli np. zlikwidować przeciwników od frontu lub też oflankować niczego niespodziewających się oponentów).

Z kolei fani pierwszoosobowych gier akcji w konwencji horroru psychologicznego z pewnością wypatrują Reveil, czyli nowej gry w portfolio Daedalic Entertainment. Produkcja autorstwa studia Pixelsplit zaoferuje doskonale znany, niekoniecznie lubiany przez wszystkich motyw. Wcielimy się tu bowiem w niejakiego Waltera Thompsona, który nie pamięta wydarzeń z ubiegłej nocy. Problem polega na tym, że jego żona Martha i córka Dorie przepadły bez śladu. Co dokładnie się stało i jaki ma to związek z traumatyczną przeszłością głównego bohatera? Odpowiedzi na to pytania poznamy w trakcie rozgrywki, podczas której nasz protagonista będzie musiał zmagać się z rozmaitymi wizjami.