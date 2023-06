EXTRA - W co zaGRAMy w lipcu 2023 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Yet Another Zombie Survivors

platformy docelowe: PC

data premiery: 13 lipca

producent: Awesome Games Studio

wydawca: Awesome Games Studio

Drugą część zestawienia najciekawszych premier lipca rozpoczynamy od Yet Another Zombie Survivors, czyli zręcznościowej strzelanki z widokiem z góry, która stanowi kolejną odsłonę cyklu zapoczątkowanego przez Yet Another Zombie Defense. W drugiej odsłonie serii nie będziemy już chować się za barykadami, lecz opuścimy swoją bazę i uporamy się z hordami nadciągających zombie, by uratować świat. Yet Another Zombie Survivors może okazać się intrygującą propozycją zarówno dla mniej, jak i bardziej wymagających odbiorców, bowiem w grze postacie automatycznie celują i strzelają do wrogów. Gracze otrzymają dostęp do wielu rodzajów broni palnej, będą mogli także skorzystać z rozmaitych umiejętności.

Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg

platformy docelowe: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Switch

data premiery: 13 lipca

producent: Koei Tecmo Games

wydawca: Koei Tecmo Games

Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg to - zgodnie z tym, co sugeruje nazwa - gruntownie odświeżona wersja gry jRPG udostępnionej po raz pierwszy w 1997 roku. Dzięki temu remake’owi będziemy mogli poznać pierwszą odsłonę kultowej serii w zupełnie nowym wydaniu. Wcielimy się w niej w młodą uczennicę magicznej akademii, która przygotowuje się do egzaminu na alchemiczkę. Zanim to jednak nastąpi, los sprawi, że Marie weźmie udział w rozmaitych i niekiedy szalonych przygodach - spróbuje zebrać odpowiednie składniki, zrekrutuje towarzyszy podróży, a nawet stawi czoła rozmaitym przeciwnikom… Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg ma zawierać zupełnie nową oprawę wizualną, unowocześniony samouczek, zmieniony system poruszania się po lokacjach i zbierania przedmiotów, a także wiele innych nowości, w tym tryb Unlimited pozwalający na zabawę w wolniejszym tempie.