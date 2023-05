EXTRA - W co zaGRAMy w czerwcu 2023 roku - najciekawsze premiery miesiąca

W czerwcu zadebiutuje odświeżona wersja zręcznościowej gry logicznej We Love Katamari Damacy z 2005 roku pod tytułem We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie. Szkoda, że autorzy nie zdecydowali się na pełnoprawny remake, lecz postanowili opracować remaster wspomnianej produkcji oferujący przede wszystkim udoskonaloną względem oryginału grafikę, ale nie tylko, bo studio MONKEYCRAFT zadbało również o szereg innych ulepszeń, w tym przeprojektowany interfejs użytkownika, dzięki któremu zabawa ma być znacznie bardziej komfortowa niż przed laty. To oczywiście nie wszystko, bo We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie odda do naszej dyspozycji także znaczniki obiektów, które będziemy mogli przykleić do naszego Katamari. W grze znajdzie się również bardzo popularny w ostatnich latach tryb fotograficzny.