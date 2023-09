ENDORFY Thock 75% Wireless Pudding Onyx White Red - PBT i hot-swap w bieli

ENDORFY Thock 75% Wireless Pudding Onyx White Red to kompaktowa klawiatura bezprzewodowa z pokrętłem głośności, która pozwala na łatwą wymianę przełączników.

ENDORFY Thock 75% Wireless Pudding Onyx White Red to nowa wersja kolorystyczna znanego już na rynku modelu, który cieszy się dobrym odbiorem.

Biała wersja otrzymała keycapy z PBT w typie pudding, które estetycznie przepuszczają podświetlenie.

ENDORFY Thock 75% Wireless Pudding Onyx White Red – bezprzewodowy mechanik z BT i hot-swap

Tytułowa klawiatura została wyposażona w przełączniki Kailh Box Red o żywotności na poziomie 70 milionów aktywacji. Ich linearna charakterystyka i stosunkowo niewielka siła wymagana do aktywacji jest sensownym rozwiązaniem dla graczy, którzy wymagają szybkiej reakcji.

Pisanie na nich też zaliczam do udanych, choć wszystko zależy od personalnych preferencji. Dlatego też ENDORFY dało możliwość łatwej wymiany przełączników, jeżeli Redy okażą się nie pasować.

Dzięki hot-swapowi można wybierać w przełącznikach 3 lub 5 pinowych, czyli większości dostępnych na rynku.

Najbardziej w Thock 75% Wireless podoba mi się jej rozkład. Obecność pokrętła głośności z funkcją wyciszenia przez jego kliknięcie skradła mi serce, bo wiem, że w gruncie rzeczy innych funkcyjnych przycisków nie potrzebuje.

Zmniejszony model w moim przypadku nie wpływał więc na użyteczność sprzętu, a pozwalał na oszczędność miejsca na biurku oraz łatwiejsze ułożenie klawiatury w środkowej osi monitora.

Z NumPadem nie miałbym kompletnie miejsca na myszkę, a tu nie ma z tym problemu.

Jeżeli chodzi o łączność, do dyspozycji są trzy opcje. Pierwszą z nich jest standardowy przewód USB, drugą Bluetooth, a trzecią łączność bezprzewodowa po paśmie 2,4 GHz, do której w zestawie otrzymujemy odbiornik na USB.

Osobiście preferuje użytkowania odbiornika, bo oferuje on praktycznie tak samo niskie opóźnienie, jak łączność przewodowa. Bluetooth wprowadza opóźnienie, bo jego polling rate to 125 Hz, co w założeniu projektowym ma oszczędzać energię.

Do grania jest to więc mało przyjemne, ale w pisaniu już nie przeszkadza, co wydaje mi się głównym zastosowaniem tego trybu.

Przechodząc do długości pracy na baterii, w trybie łączności 2,4 GHz z uruchomionym podświetleniem na niskiej jasności udało się osiągnąć prawie 20 godzin. Ogniwo o pojemności 2500 mAh pozwala więc na parę długich sesji typowego użytkowania bez ładowania. Klawiatura oszczędza też energię, wygaszając podświetlenie po około pięciu minutach bezczynności.

W kwestii oprogramowania mamy do dyspozycji typowe makra, zmianę funkcji przełączników czy manipulację podświetleniem ARGB.

Na ten moment soft działa jedynie wtedy, gdy klawiatura jest podłączona przewodowo, jednak są plany na rozwój aplikacji, który doprowadzi także do obsługi funkcji bezprzewodowo.

Sporo funkcji jest jednak dostępna z poziomu samej klawiatury za pośrednictwem skrótów klawiszowych, z którymi ściąga jest dołączona w opakowaniu.

