Endorfy Navis F280 przetestowany na i5 i i9 z 13. generacji

To jednak nie zmienia faktu, że w grach problemu już nie było, bo wówczas mocarne 32 wątki mają znacznie mniej pracy. Po paru mniej lub bardziej udanych eksperymentach doszedłem do 270 W jako wartości granicznej testowanego chłodzenia.

Co ciekawe, zbliżyłem się tym samym do napięcia 1.270 V, czyli podobnego do tego, przy którym dobrze operowało także i5-13600K. Wychodzi więc na to, że w tej okolicy można wycisnąć najwięcej za najmniej z Intel Raptor Lake.

Materiał sponsorowany