ENDORFY Arx 700 Air - test dużej i przewiewnej obudowy PC

Mogę śmiało powiedzieć, że budowanie w ENDORFY Arx 700 Air należy do łatwych i przyjemnych. Bazowo mamy już zainstalowanych 5 wentylatorów Stratus 140 PWM, spiętych w niewielki HUB z jednym przewodem do płyty głównej.

Przeloty na przewody od zasilacza wykończono gumowanymi maskownicami, a do zarządzania nimi zastosowano obejmy na rzepy. Z tyłu jest na tyle miejsca, że można nawet wszystko poprowadzić bokiem.

Dzięki temu praktycznie nie trzeba używać trytek, no chyba że do przewodu CPU, który idzie z dala od głównej linii.

Najbardziej podoba mi się dodatkowa przelotka przy zewnętrznej krawędzi piwnicy na przewody do zasilania GPU.

Dzięki niej całość można utrzymać w relatywnym porządku, co jest wskazane przy panelu bocznym ze szkła hartowanego.

Przy okazji nie trzeba też jakoś specjalnie zastanawiać się nad najkrótszą drogą dla przewodów, co ułatwia budowanie PC zgodnie ze sztuką.

Drugim detalem, sugerującym wejście na wyższy poziom technologiczny producenta, jest obecność śrub montażowych z dużymi główkami, które trzymają się w panelach.

Co prawda nie jest to jeszcze idealnie zrobione, bo da się je omyłkowo wykręcić, jednak doceniam odpowiedni trop.

Pasuje mi to, że owe śruby zostały także wykorzystane do przytwierdzenia ramki z wentylatorami frontowymi, którą dodatkowo można obrócić, by dodać sobie 6 mm na grubsze chłodnice.

Co prawda przy montażu PC i tak potrzeba śrubokręta, niemniej dzięki tym paru detalom będzie on nieco szybszy, podobnie jak przyszłe odkurzanie.

W ENDORFY Arx 700 Air standardowy filtr magnetyczny jest tylko na spodzie.

Na szczęście wszystko odbija łatwo i bez wielkiego oporu, nie trzeba się za bardzo szarpać i nie ma się obawy przed połamaniem plastikowych zatrzasków.

Jeżeli chodzi o panel włącznika, do dyspozycji mamy dwa USB-A o przepustowości do 5 Gbps oraz USB-C, które obsługuje do 10 Gbps. Producent nie podaje standardów, bo ostateczna przepustowość jest uzależniona od płyty głównej po drugiej stronie.

Platforma testowa na ENDORFY Arx 700 Air

W ramach platformy testowej dla obudowy ENDORFY Arx 700 Air skomponowałem zestaw PC, oparty o ASUS GeForce RTX 4080 ROG Strix OC, który jest najdłuższym akceleratorem w moim arsenale.

Do napędzenia go w rozdzielczości 3840x2160 px użyłem procesora Intel Core i5-13600KF, schłodzonego ENDORFY Fortis 5.

Jako że jest to jednostka dość wymagająca, przeprowadziłem undervolting do 1.15 v, utrzymując dzięki niemu temperaturę oraz kulturę pracy w ryzach bez poświęceń na wydajności bazowej.

Taką machinację umożliwiła mi płyta główna ASUS PRIME Z790-P D4, która obsłużyła także 16 GB pamięci DDR4, taktowanej na 3700 MHz przy CL14.

Za zasilanie w tym komputerze odpowiadał zasilacz ENDORFY Supremo FM5 1000 W z certyfikatem GOLD.

ENDORFY Arx 700 Air – kompatybilność i specyfikacja

Jeżeli chodzi o kompatybilność ENDORFY Arx 700 Air, jest ona bardzo szeroka, co zachęca do budowania w niej niestandardowych zestawów PC.