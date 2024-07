Drug Dealer Simulator 2 - recenzja. Syndrom jeszcze jednej działki…

Za sprawą Drug Dealer Simulator 2 porzucamy ulice miasta na rzecz archipelagu wysp Isla Sombra, który przywodzi na myśl państwa z Ameryki Południowej. To właśnie tam, jako żółtodziób w swoich fachu o imieniu Eddie sukcesywnie będziemy wspinać się po szczeblach niekoniecznie legalnej kariery. Jakiej? Tego chyba nie trzeba dodawać. Wystarczy wspomnieć, że zajmiemy się sprzedażą czy to białego proszku, czy też zielonych roślinek. Początkowo na niewielką skalę, biegając z pojedynczymi działkami do uprzednio umówionych klientów, a z czasem wprost przeciwnie: jako dystrybutorzy będziemy mieli pod sobą rozmaitych dilerów, zwiększając swoją reputację na tyle, że wkrótce niemal wszyscy okoliczni mieszkańcy będą na haju.

Drug Dealer Simulator 2 to gra, która powstała niewielkim kosztem. Nie zagłębiałem się w szczegóły, próbując znaleźć informacje na temat tego, ile pieniędzy wydano na stworzenie gry, ale widać, że nie była to wygórowana kwota. Choć wspomniane już miejsce akcji może się podobać, to w wielu momentach widać, że zostało stworzone metodą kopiuj i wklej. Bohaterowie, zarówno ci związani bezpośrednio z opowiadaną (raczej do zapomnienia) historią, jak i pozostali NPC, których spotkamy na swojej drodze, nie są specjalnie zaanimowani, pełniąc rolę kukieł czy to wydających nam polecenia, czy też przyjmujących od nas towar. Co ciekawe, klienci po zakupie działki znikają, a na ich miejscu pojawiają się spadające liście (doskonale wiecie, czego). Ciekawy sposób na to, by… hmm, odciążyć procesor i kartę graficzną? A może pracowników studia, którzy nie musieli tworzyć dodatkowej zawartości?

Eksploracja przez małe e?

Tak czy inaczej, w Drug Dealer Simulator 2 mamy coś w rodzaju parkouru. Nie kupujcie jednak tej gry po to, by biegać i skakać niczym w Dying Light, bo rozwiązanie zaproponowane przez ekipę Byterunners, zresztą jak wszystkie inne tutaj, nie jest odpowiednio rozbudowane. Mimo wszystko eksplorowanie początkowej lokacji, a z czasem też kolejnych, podbijanych przez nas terenów, przykuło mnie do monitora na grubo ponad 20 godzin. Tym bardziej, że regularnie czułem, iż osiągam postępy w zabawie. Jasne, irytowało mnie to i owo, o czym napiszę za chwilę, ale tak jak wspomniałem we wstępie, przymykając oko na niektóre rozwiązania w mechanice zabawy, można się tu nieźle odstresować, o ile takie sformułowanie w przypadku sprzedaży narkotyków ma rację bytu.

Sporo roboty, ale...

Kupowanie towaru, łączenie ze sobą składników, porcjowanie, pozyskiwanie nowych maszyn czy też naprawianie tych już posiadanych, dostarczanie paczek swoim współpracownikom, nabywanie kolejnych nieruchomości, urządzanie pomieszczeń (tak, tak), eksplorowanie wyspy w taki sposób, by nie dać się złapać policji, walka czy to ze stróżami prawa - to wszystko, a nawet wiele więcej znajdziemy w Drug Dealer Simulator 2. Zatrzymując się przy ostatnim aspekcie warto dodać, że tutaj również nie należy spodziewać się fajerwerków. Okładanie innych po mordzie, czy to pięściami, czy też kijem baseballowym lub czymkolwiek innym, co wpadnie nam w ręce, jest niezwykle proste, ale satysfakcjonujące. Nie widzę tu miejsca na bardziej skomplikowaną walkę. Taka, jaka jest w zupełności wystarcza.