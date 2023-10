Chłopi – recenzja filmu. Klasyka w zachwycającym wydaniu

Już w piątek zadebiutuje w kinach polski kandydat do Oscara. Oceniamy, czy Chłopi to film, którym warto się chwalić.

Historia rozgrywa się na przestrzeni roku, gdy Jagna Paczesiówna (Kamila Urzędowska) ma zostać wydana za mąż. Dziewczynie jednak nieśpieszno przed ołtarz, chcąc spędzić jak najwięcej czasu w domu rodzinnym wraz z matką (Ewa Kasprzyk). O względy najpiękniejszej kobiety w Lipcach walczy podstarzały wdowiec Maciej Boryna (Mirosław Baka) oraz jego przystojny syn Antek (Robert Gulaczyk), który ma już żonę Hankę (Sonia Mietielica). Prowadzi to do waśni między ojcem i synem, w tle której rozgrywa się walka o cenną ziemię. Wkrótce Jagna zostaje przymuszona do ślubu z Boryną, mogąc liczyć na szczególne względy całej wsi. Ale gdy jej romans z Antkiem wychodzi na jaw, nastroje reszty mieszkańców zaczynają się zmieniać. Wkrótce dochodzi do pierwszej tragedii.

Chociaż Chłopi to podstawowa lektura szkolna, to jak dotąd nie doczekała się wielu ekranizacji. Historia jest jednak na tyle uniwersalna, że idealnie wpisuje się nawet we współczesne czasy, gdy łatwo zniszczyć komuś życie pomówieniami i nieprawdziwymi plotkami. Uczynienie z Jagny głównej bohaterki było więc strzałem w dziesiątkę, pozwalając zupełnie inaczej spojrzeć na cały konflikt rodziny Borynów, a jednocześnie skrytykować przestarzałe, szkodliwe zwyczaje, czy patriarchalizm. Najlepiej obrazuje to absolutnie genialna scena wesela, w której dziewczyna przerzucana jest niczym worek mięsa między kolejnymi mężczyznami, którzy oferują pannie młodej coraz agresywniejszy taniec. Istny horror, który podkreślony jest przez montaż i muzykę.

Foto: Art Shot, BreakThru Films

W Chłopach jest wiele scen, które pozostają z widzem na długo. To wielki triumf reżyserskiego duetu, że z tak obszernej powieści udało im się zachować wszystkie najważniejsze elementy i stworzyć z nich wciągającą i emocjonującą historię. Nie obyło się to jednak bez kompromisów, przez które narracja jest rwana i czasami brakuje płynności między przejściem z jednej sceny do drugiej. Przeszkadza to szczególnie w pierwszej części filmu, w której dopiero poznajemy bohaterów, ale nie ma na tyle miejsca i czasu, aby dokładnie przedstawić relacje między nimi, czy też wypełnić pewne fabularne luki. Może to dezorientować i utrudnia śledzenie historii, ale to raczej problem dla osób, które jeszcze nie miały okazji zapoznać się z dziełem Reymonta. Reszta widzów doceni z jak ogromnym szacunkiem Welchmanowie podeszli do adaptowania książki.

Ile znaczy muzyka

Nie będzie więc przesadą stwierdzenie, że to ścisła czołówka najlepszych polskich ekranizacji powieści. W historii pozbyto się wszelkich dłużyzn, bohaterowie zyskali więcej głębi i charakteru, a przy tym wszystkim twórcy nie gubią ukazania polskich zwyczajów i wierzeń, które były tak istotne dla tamtego okresu na polskich wsiach. Już sama wspomniana wcześniej scena wesela robi ogromne wrażenie, a po drodze mamy jeszcze inne kulturowe tradycje i obrzędy, w których jest coś fantastycznego, nadnaturalnego. Chociaż wiele czasu poświęcono na te sceny, to w żadnym momencie główny wątek Jagny ani na moment nie zostaje potraktowany po macoszemu i bohaterka jest w centrum wszystkich tych wydarzeń. Otrzymujemy więc poruszającą i ekscytującą opowieść, która ani na moment nie nudzi, a na sam koniec otrzymujemy rewelacyjne zwieńczenie.