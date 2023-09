Bez litości 3: Ostatni rozdział – recenzja filmu. Pożegnanie z mafią

Kolejny finał

Ta historia trwała dziewięć lat. Nie wydaje się to szczególnie długo dla filmowej serii, ale po Bez litości 2 z 2018 roku wydawało się, że trzecia część nie powstanie. Poprzednie przygody Roberta McCalla znacznie obniżyły poziom względem pierwszego filmu, dodatkowo Denzel Washington powoli wchodzi w wiek, w którym kino akcji musi zamienić na inne gatunki, ale Antoine Fuqua nie chciał tak tego kończyć. Można było zastanawiać się, czy to aby na pewno dobra decyzja i nie lepiej zrobić z Washingtonem jakiś nowy, oryginalny projekt. Ale reżyser wiedział co robi, miał pomysł na zakończenie tej historii i zrealizował ją lepiej, niż można było oczekiwać. Bez litości 3: Ostatni rozdział to zaskakująco dobre kino akcji z niektórymi elementami najlepszymi w całej trylogii.