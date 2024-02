Wywiad z twórcami Avowed. Czego możemy spodziewać się po grze Obsidianu?

Wincenty Wawrzyniak: Zacznę od pytania, które koncentruje się na fabule, gdyż Obsidian jest znane właśnie z gier RPG z silnym naciskiem na historię; więc jak to będzie z Avowed? Czy jest to bardziej RPG akcji z rozbudowaną walką i dużym światem do eksploracji, czy też warstwa fabularna nadal będzie na pierwszym planie?

Carrie Patel: Strukturalnie myślę o Avowed podobnie jak o Outer Worlds, tyle że w fantastycznym świecie Eora, naszym świecie Pillars of Eternity – nadal masz silną główną historię i to jest nadrzędne doświadczenie w różnych regionach, które napotykasz, jest to rodzaj kręgosłupa dla wszystkich pobocznych zadań i pobocznych przygód i spotkań, które gracze mają po drodze. Ale, podobnie jak w przypadku wszystkich naszych RPG-ów, jest mnóstwo miejsca zarówno na progresję postaci, sposób wykonywania zadań, jak i wybory dokonywane podczas gry, aby naprawdę uczynić to doświadczenie własnym.

WW: Kiedy myślimy o Obsidian Entertainment to strzelam, że większość ludzi pomyśli coś w stylu: "O, Pillars of Eternity!". Oczywiście, Avowed to inna gra, więc moje pytanie brzmi: dlaczego zdecydowaliście się wykorzystać ten sam świat, zamiast budować coś nowego?

CP: Świat Eory jest czymś, w czym wielu z nas w zespole pracowało już wcześniej, a ja tak naprawdę rozpoczęłam swoją karierę w Pillars of Eternity w Obsidian One, więc jest to coś, w czym wielu z nas w zespole ma zarówno duże doświadczenie, jak i duży komfort, ale także dużo miłości. Jako świat fantasy, poza Avowed stworzyliśmy w nim do tej pory tylko dwie gry i kilka DLC, więc pozostało mnóstwo miejsca do odkrycia, mnóstwo lokacji do odwiedzenia, mnóstwo różnych środowisk do zobaczenia i mnóstwo różnych historii do odkrycia przed graczami. W szczególności Living Lands były regionem, który wszyscy byliśmy bardzo podekscytowani jako deweloperzy, ponieważ ma on bardzo kolorową, chaotyczną, większą niż życie obecność, która jest rodzajem tła Pillars of Eternity, więc wydawało nam się, że jest to dla nas bardzo ważne miejsce, aby ustawić akcję dla RPG akcji, ale także ustawić historię dla, ponownie, tego rodzaju konsekwencji i poczucia skali, które nasi fani naprawdę kochają.

WW: Czy w Avowed znajdziemy więc jakieś elementy, zarówno pod względem świata, jak i rozgrywki, które są inspirowane innymi tytułami, takimi jak Alpha Protocol czy nawet The Outer Worlds?

CP: Gracze nie muszą grać w żadną z naszych innych gier, aby cieszyć się Avowed. Myślę, że ci, którzy grali w The Outer Worlds, rozpoznają strukturę gry pod względem połączonych ze sobą otwartych stref, a także mieszankę RPG akcji bardziej zorientowaną na walkę z elementami RPG budowania postępów i dostosowywania postaci. Ale powracający fani Pillars of Eternity i Deadfire z pewnością zobaczą znajome koncepcje i kilka powracających postaci, które rozpoznają. Nawet fani, którzy podchodzą do tej gry na świeżo, nie przegapią niczego, ponieważ nie spotkali się z nimi wcześniej.

WW: Okej, więc wprowadziliście kilka nowych mechanik do nowej gry. Czy weterani Pillars of Eternity również dostrzegliby je w nowej grze?

CP: Myślę, że Gabe może powiedzieć nieco więcej na ten temat, ale umiejętności i zdolności bojowe Pillars of Eternity zdecydowanie przewodziły zdolnościom, nad którymi pracował Gabe i jego zespół.

Gabe Paramo: Widziałeś na przykład w jednym z naszych filmów, jak szarżujemy, próbując chwycić wojownika, mamy grimoiry, których jeszcze nie pokazaliśmy, mamy różdżkę – naszym unikalnym podejściem do niej jest umożliwienie graczowi, gdy trzyma ją jedną ręką, blokowania i parowania, a następnie podwójnego władania nią. Można również elastycznie mieszać i dopasowywać z naszym systemem podwójnego władania, więc mogą umieścić tarczę i różdżkę, mogą umieścić pistolet, co jest dość unikalne dla Pillars w fantasy RPG i naprawdę fajne. Ale tak, to są elementy, które w pewnym sensie wzięliśmy i staramy się zobaczyć, jak to będzie wyglądać, gdy przełożymy je na pierwszoosobowe RPG akcji, w przeciwieństwie do np. gry turowej w czasie rzeczywistym.

WW: Skoro mówimy już o walce, to czy zbudowaliście system walki od podstaw, czy zaczerpnęliście coś z Pillars of Eternity? Jak przenieśliście elementy walki z klasycznych cRPG do Avowed?

GP: Tak, [system walki] zdecydowanie został zbudowany od podstaw. Pillars zostało stworzone w Unity, a Avowed w Unreal. Tak więc [system został] zbudowany od podstaw – spojrzeliśmy na Pillars pod kątem umiejętności, zastanawialiśmy się, jaki rodzaj systemu pozwoliłby nam pozwolić graczowi na mieszanie i dopasowywanie zarówno broni podstawowej, jak i dodatkowej. Chcieliśmy, by gracz mógł elastycznie i szybko przełączać się między nimi dzięki naszym systemom uzbrojenia – wydaje mi się, że w Pillarsach istniały konfiguracje uzbrojenia, między którymi można było się przełączać, nie w locie, ale przechodząc przez menu. Nie rozmawialiśmy o zaklętych broniach i innych systemach rozgrywki, skupialiśmy się głównie na walce i wiele z nich zostało stworzonych od podstaw. Spojrzenie na Pillars jako inspirację, a następnie próba przejęcia wielu klas, umiejętności, które mogą dobrze przełożyć się na RPG.

WW: To brzmi ciekawie. A jak wybory gracza wpłyną na walkę? Czy można stworzyć różne strategie dla swojej postaci? Na przykład ustawienie wszystkiego tak, aby postać walczyła tylko ciężką bronią, magiczną bronią lub była skrytobójcą.

GP: Tak, absolutnie. Mamy więc kilka podstawowych systemów. Pistolet, który jest głośny i jest bardziej o średnim zasięgu, sztylet, który jest nieco cichszy, więc nie zaalarmujesz tak wielu wrogów, jak pistolet, jeśli szarżujesz lub jesteś z daleka. Staraliśmy się stworzyć celowe archetypy postaci, w których nie próbujemy stworzyć tego rodzaju binarnej, bojowej gry logicznej, ale nadal chcemy mieć kilka pomniejszych strategii, które są, na przykład, nasze postacie mają zdolność blokowania, w której możesz zaatakować mocą - co może przełamać blok, ale jeśli zdecydujesz się na bardziej siłową budowę, możesz wybrać umiejętność szarży, która może również przełamać ich blok, prawda? Chcemy więc mieć te naprawdę wysokopoziomowe słowa kluczowe, ale nie tworzyć tak binarnego doświadczenia dla gracza, w którym są jak "Och, to tylko ten klucz, który odblokuje tę zdolność do pokonania tego wroga". Chcemy mieć możliwość posiadania wielu stylów gry, być w stanie podchodzić do scenariuszy walki na różne sposoby.

WW: Wracając do materiałów z rozgrywki; na gameplayu, który został opublikowany na Developers Direct, wydaje mi się, że było bardzo jasne, że gra jest bardzo dynamiczna i ma mocno rozwiniętą walkę, więc czy faktycznie będzie to główna atrakcja Avowed? A może jest między nimi jakaś równowaga?

CP: Tak, w każdej grze RPG oferujesz graczom bufet i chcesz mieć pewność, że stale zmieniasz się dla graczy między walką, eksploracją i spokojniejszymi momentami historii i dialogów, a następnie bardziej intensywnymi momentami, w których gracz może nawet siedzieć na gorącym krześle i podejmować ważne decyzje. Tak więc walka jest dla nas zdecydowanie kluczowym elementem, z pewnością nie jest to jedyna rzecz, której gracze mogą oczekiwać w Avowed, ale uważam, że praca, którą Gabe i jego zespół wykonali nad walką, naprawdę wyróżnia się, jeśli chodzi o naprawdę mocną walkę RPG akcji z naciskiem na walkę wręcz, która, jak wiem, może być bardzo trudna do wykonania z taką zabawą, jaką udało się zrobić zespołowi.

WW: Czy możesz porównać ten poziom swobody w wyborze taktyki do innej gry? Czy jest to poziom Deus Ex lub Dishonored? A może innych tytułów?