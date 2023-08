Arabia Saudyjska “przejmuje” gamedev. Oto ich największe inwestycje - ranking TOP 10

Aby przybliżyć skalę tych inwestycji przygotowałem zestawienie dziesięciu największych dotychczasowych inwestycji Arabii Saudyjskiej. Wśród niżej opisanych firm same topowe. Oczywiście zazwyczaj są to mniejszościowe pakiety akcji, a więc deweloperzy i wydawcy nie są kontrolowani z Zatoki Perskiej. Najczęściej mówimy też o kupowaniu już wyemitowanych akcji, a więc nie są to pieniądze jakie zainteresowane firmy otrzymają na rozwój.

Warto też pamiętać, że często Saudowie kupują akcje w kilku transzach przy różnych cenach. To powoduje, że trudniej zsumować wszystkie wydatki. Podane niżej kwoty są więc w dużym stopniu orientacyjne. Najważniejsze, aby poznać skalę inwestycji.

10. Capcom - 0,55 mld

Zestawienie największych growych inwestycji Public Investment Fund zaczynamy od Japonii i jednego z najlepszych wydawców w ostatnich kilku latach. Mocne marki i świetne gry zachęciły PIF do kupienia w lutym zeszłego roku 5% udziałów. W kolejnych miesiącach zaangażowanie zwiększyło się do poziomu 6,6%. Obecnie pakiet ten wart jest ponad pół miliarda dolarów. Nie jest to może dużo, ale jak przekonacie się w dalszej części tego zestawienia, Saudyjczycy zazwyczaj inwestują na takim poziomie. Pamiętajmy jednak, że całkowita kwota jaka ma zostać ulokowana w różnych producentach i wydawcach gier ma wynieść aż 38 mld dolarów. Pytanie więc czy czasem za rok czy dwa zaangażowanie w poszczególne firmy nie będzie większe.

9. NCSoft - 0,8 mld

Koreański gamedev jest bardzo silny, zwłaszcza w kwestii gier sieciowych. Nic więc dziwnego, że Arabia Saudyjska mocno inwestuje w tym obszarze. Pierwszą z dużych spółek jest NCSoft, znany z takich tytułów jak Lineage, Aion czy Guild Wars. Pierwszy duży pakiet trafił w ręce Public Investment Fund w 2022 roku. Wtedy za 670 mln dolarów przejęto 6,69% udziałów. Później PIF jeszcze kupował (stąd kwota 0,8 mld dolarów jest orientacyjna), dzięki czemu dzisiaj posiada 9,3% akcji NCSoft. Warto wspomnieć, że to bardzo istotny pakiet, dzięki któremu Saudyjczycy są drugim największym udziałowcem koreańskiej spółki. Więcej (12%) ma tylko założyciel, Kim Taek-jin.

8. Embracer Group - 1 mld

W relatywnie krótkim czasie Embracer Group stał się jednym z kluczowych wydawców na rynku i nic dziwnego, że Arabia Saudyjska chce mieć w nim swoje udziały. Dzięki temu w czerwcu zeszłego roku Public Investment Fund nabył 8,1% udziałów w spółce o wartości 1,05 mld dolarów. Saudowie stali się tym samym drugim największym udziałowcem Embracera. W przeciwieństwie jednak do pozostałych opisanych w tekście inwestycji, tym razem PIF jest wyraźnie stratny. W tamtym momencie akcje szwedzkiej grupy były rekordowo drogie i kosztowały nawet 100 koron. Dzisiaj jest to raptem 28 koron. Krótkookresowo Public Investment Fund nie może być zadowolony.