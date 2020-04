Jak kupić płytę główną? - poradnik dla każdego

Tech

Paweł Rudy

Na przyszłościowy wybór płyty głównej ma wpływ wiele czynników. Począwszy od Twojej sytuacji ekonomicznej przez potrzeby techniczne po wymagania estetyczne, wszystko to odgrywa ważną rolę w cyklu życia tego produktu u pierwotnego konsumenta.

W tym materiale chciałbym pokazać Ci trzy najpopularniejsze profile konsumentów oraz propozycje, odpowiadające ich potrzebom. Dzięki tak skonstruowanemu poradnikowi istnieje spora szansa, że trafię w Twoje upodobania i pomogę Ci wybrać idealną płytę główną.

Jestem zwykłym graczem i dobrze mi z tym!

Chciałoby się powiedzieć, że każdy z nas jest wyjątkowy niczym płatek śniegu, jednak zachowanie graczy na rynku o określonej strukturze zarobków jest przewidywalne. Patrząc pod tym kątem większość celuje w średni segment zarówno procesorów, jak i płyt głównych, bo to te propozycje przez lata uznawane są za najlepsze pod względem stosunku wydajności do ceny.

Stąd też Intel Core i5 ma lepszą sprzedaż w marketach od Intel Core i3, a AMD Ryzen 5 wiedzie prym nad Ryzenem 3, choć ten ostatni stosunek zmieni się wraz z premierą AMD Ryzen 3 3300X. Ten 4-rdzeniowiec z 8 wątkami na dobre zamiecie krajobraz średniego segmentu PC, więc nie mogło go pod tym nagłówkiem zabraknąć.

Tak czy inaczej w obu przypadkach warto sięgać po przyzwoite, acz niezbyt drogie płyty główne, szczególnie gdy w planach nie ma się ulepszenia do wyższej ilości rdzeni. Mówię o tym dlatego, że zarówno socket Intela jak i AMD nie mają świetlanej przyszłości. AM4 ma mieć swoje ostatnie podrygi w tym roku wraz z odświeżeniem obecnej generacji, a przyszłość LGA 1200 jest niepewna ze względu na ciągłe komplikacje po stronie Intela.

W związku z tym w średnim segmencie przy Intelu można sięgać po podstawowy model H310 ze slotem M.2 i USB-C od Gigabyte, podczas gdy AM4 dobrze wygląda z chipsetem B450 i w miarę znośną sekcją zasilania. Tutaj na myśl przychodzi tańszy Gigabyte B450M DS3H i droższy MSI B450 A-PRO MAX. Ta pierwsza będzie dobra, gdy w planach masz procesor 6-rdzeniowy, podczas gdy druga utrzyma nawet 8 rdzeni. Myślę, że to bezpieczne założenia dla średniego segmentu.

Z perspektywy kompatybilności jest masa słabo wykonanych płyt głównych z chipsetem B450, które na papierze mogą obsłużyć nawet 12-rdzeniowe procesory od AMD, jednak w rzeczywistości nie są w stanie tego zrobić i ograniczają ich potencjał.

Podobna sytuacja jest z Z390 i 8-rdzeniowymi CPU od Intel, które pomimo oficjalnej obsługi w specyfikacji nie podołają nawet lekkiemu OC tych jednostek. Sekcje zasilania są za każdym razem kluczem.

Nie mam wiele, muszę kombinować pod e-learning

Opcje kryzysowe też mogą być sensowne, jeżeli dobrze przemyśli się drogę ulepszenia. Patrząc z perspektywy najpopularniejszych gier cztery rdzenie przy karcie graficznej do 1000 zł nie są wielkim ograniczeniem.

Tak jak już wspominałem wcześniej, AMD Ryzen 3 3100 zmieni kompletnie obszar średniego i niskiego segmentu, jednak dla Ciebie może mieć jedną podstawową wadę. Jest nią brak zintegrowanej karty graficznej. W przypadku, w którym potrzebujesz maszyny podatnej na ulepszenie, ale jednocześnie kompletnej do pracy w momencie zakupu, warto poczynić z początku pewnie wyrzeczenia, by finalnie dojść do przyzwoitego pułapu wydajności.

Dzisiaj wiele osób boryka się z takim kłopotem w obliczu konieczności pracy i nauki zdalnej, więc spieszę z testem AMD Ryzen 3 3200G. Na tapetę biorę przy okazji korzystnie wycenioną płytę główną od MSI, opartą o chipset A320, oraz pamięć w jednej kości o pojemności 8 GB. Taki ruch pozwala na łatwe dołożenie drugiej kości w przyszłości i uzyskanie pełnego potencjału procesora przy jednoczesnej oszczędności na płycie głównej.

W końcu A320 ma tylko dwa sloty na pamięci DDR4, więc obstalowanie ich teraz konfiguracją 2x4 zabierałoby prostotę ulepszenia. Wybór jednej kości ma jednak negatywny wpływ na wydajność procesora i zintegrowanej karty graficznej. Wracamy więc do pewnego wyrzeczenia w imię lepszego jutra.

https://youtu.be/s8o-8B0yDoI

Jak widać na filmie nasz tani komputer na AMD Ryzen 3 3200G całkiem nieźle obsługuje tytuły esportowe, które cieszą się popularnością. Oprócz tego bez problemu radzi sobie z obsługą wideokonferencji i zadań biurowych, czego dowodem jest wynik w PC Mark 10.

W akompaniamencie przewiewnej obudowy i z zasilaczem o mocy 550 W masz przed sobą maszynę, która w przyszłości bardzo dobrze przyjmie karty graficzne pokroju GTX 1660 SUPER czy RX 5500 XT 8GB i dostarczy przyzwoitej ilości FPS w rodzielczości 1080p przy wysokich ustawieniach.

Potrzebuje dużej mocy procesora!

Celując w wysoko wydajne procesory z dużą ilością rdzeni i wątków powinieneś zainwestować w mocniejszą sekcję zasilania na płycie głównej. W końcu to przez nią przemyka prąd, który jest potrzebny do ich pełnego napędzenia.

W związku z tym wraz z przebiciem bariery 8 rdzeni warto rozglądać się za droższymi płytami głównymi, które są w stanie bez problemu dostarczyć odpowiedniej ilości mocy, nie przegrzewając się przy tym. Trzeba więc zwracać uwagę na radiatory, ilość faz, ich jakość, kontroler i nie tylko.

Przy AM4 polecałbym w średnim pułapie sięgać po ASUS Prime X570 PRO do momentu pojawienia się MSI X570 Tomahawk. Tej drugiej możemy spodziewać się na polskim rynku z końcem czerwca. Jej sekcja zasilania mogłaby uciągnąć bez problemu i 24 rdzenie, a cena będzie bardzo konkurencyjna.

Co do LGA 1200, to niebawem na to pytanie odpowiem, bo czeka mnie parę testów tych płyt głównych przy okazji premiery. Już teraz wiem, że sekcje zasilania zostały znacznie poprawione względem Z390, bo 16-rdzeniowy Intel z najnowszej generacji ma spory apetyt na prąd. Pożyjemy, zobaczymy, ale mam nieodparte wrażenie, że ceny Z490 przerosną moje najśmielsze oczekiwania i to w ten negatywny sposób.

Jeżeli możesz, płytę główną wybieraj na przyszłość, a nie na teraz

Obecny moment przełomu generacji i rychłych zmian podstawek nie jest idealnym czasem na publikację takiego poradnika, bo w gruncie rzeczy najlepszym pomysłem jest kupowanie MOBO z myślą o ulepszeniu CPU. Wyklucza to w końcu konieczność ponownego zakupu płyty głównej wraz z nowym procesorem.

Dzisiaj warto jest trochę oszczędzić, zarówno na AM4 jak i LGA 1200, jeżeli ma się w tyle głowy potencjalną wymianę CPU dopiero za parę lat, bo na pierwszy ogień pójdzie karta graficzna. Jeżeli pisałbym ten materiał w 2017 roku, to gorąco polecałbym X370 od AMD, którego wartość miałem okazję ostatnio potwierdzić przy poniższym materiale:

https://youtu.be/A9krbjAgrxE

Wrzucenie 16-rdzeniowego procesora na MSI X370 XPOWER GAMING TITANIUM, które pojawiło się na rynku wraz z pierwszymi, 8-rdzeniowymi Ryzenami, okazało się strzałem w dziesiątkę, bo sekcja zasilania spod egidy smoka była nim niewzruszona. Temperatury może nie były idealne, ale pozwoliły na śmiałą obsługę tej bestii bez konieczności specjalnego nawiewu na radiatory.

Ten materiał jest ukoronowaniem mojego podejścia do płyt głównych, bo ilustruje sensowność dołożenia paru złotych do lepszego modelu, jeżeli istnieje taka możliwość. Celując w high-end trzy lata temu można dzisiaj wciąż się nim cieszyć z ponad podwojoną mocą i nową architekturą. Nawet pamięć RAM nie sprawiała kłopotów, bo jej kontroler też znajduje się w procesorze.

Teraz już wiesz na czym polega moja filozofia doboru płyty głównej. Jeżeli masz lepszą, zapraszam do dyskusji w komentarzach, z chęcią się o niej dowiem.