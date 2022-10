Trzy gry do wypróbowania za darmo w ramach Xbox Free Play Days

Zbliża się weekend i z tej okazji Xbox odpala kolejną edycję Free Play Days. Tym razem Amerykanie ogłosili, że w ramach wydarzenia abonenci Xbox Live Gold i Xbox Game Pass zagrają w Goat Simulator, Tour de France 2022 i Embr. Oferta trwa przez najbliższe trzy dni.

Goat Simulator chyba nikomu nie trzeba przedstawiać – w tytule wcielamy się w milutką kozę i brykamy po świecie, siejąc spustoszenie. W sklepie Microsoftu tytuł jest dostępny pod tym linkiem. W Tour de France 2022 bierzemy udział we wszystkich etapach najsłynniejszych wyścigów rowerowych – i nie tylko. Z kolei Embr to kooperacyjna gra o strażakach, w której wraz z przyjaciółmi lub innymi graczami wykonujemy różne zlecenia, polegające przede wszystkim na gaszeniu pożarów na czas. Grę znajdziecie tutaj.

Gry za darmo – Epic Games Store

Co natomiast dotyczy innych ofert na darmowe granie, dziś ujawniono kolejne darmoszki w Epic Games Store. W tym tygodniu są to Darkwood oraz ToeJam & Earl: Back in the Groove. Natomiast za tydzień odbierzemy Evoland Legendary Edition oraz Fallout 3: Edycja Gry Roku.