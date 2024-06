Those About To Die na pełnym zwiastunie zwiastunie. Anthony Hopkins w efektownym serialu o gladiatorach

W sieci pojawił się pełny zwiastun nowego, epickiego serialu, z główną rolą Anthony’ego Hopkinsa, noszącego tytuł Those About To Die.

Tytuł serialu jest nawiązaniem do klasycznego rzymskiego wyrażenia Ave Imperator, morituri te salutant. Seria jest kroniką świata gladiatorów w starożytnym Rzymie. I chociaż nie ma związku z filmem Gladiator, Ridleya Scotta, który ukaże się jeszcze w tym roku, to jego twórcy z pewnością chcą, żebyśmy tak myśleli.

Those About To Die na pełnym zwiastunie

Niektóre odcinki wyreżyserował Roland Emmerich, a zdjęcia kręcono w studiu Cinecittà w Rzymie. Serial stworzył Robert Rodat, mający na koncie scenariusz do serialu telewizyjnego Falling Skies. Scenariusz serialu Those About To Die powstał na podstawie książki Daniela P. Mannixa pod tym samym tytułem.