The Sims 4 za darmo od jutra

Ponad miesiąc temu informowaliśmy , że The Sims 4 przejdzie w październiku na model free-to-play . Przypominamy, że ma to nastąpić już jutro – wtedy w czwartą część legendarnej serii będą mogli grać zarówno pecetowcy (poprzez aplikację EA, Origin i Steama), jak i posiadacze konsol PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Series X/S.

Ponieważ gra The Sims 4 będzie dostępna za darmo, nasz zespół jeszcze bardziej poświęci się tworzeniu nowych, znaczących doświadczeń w The Sims 4 dla naszych graczy. Dzięki temu w przyszłości pojawią się kolejne Pakiety, Kolekcje oraz zawartość do Ekspresowej Dostawy The Sims.