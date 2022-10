The Callisto Protocol – na nowym wideo twórcy prezentują brutalność

The Callisto Protocol zamelduje się na pecetach i konsolach już 2 grudnia. Nic nie wskazuje na to, że premiera zostanie przesunięta. W sieci pojawiają się kolejne materiały promocyjne, które zaostrzają apetyty fanów horrorów na grę. Teraz deweloperzy ze Striking Distance Studios opublikowali pierwszy odcinek minidokumentu o TCP. Epizod traktuje o brutalności w grze. Znajdziecie go na samym dole.