Szczęki z Lego? Proszę bardzo! Jest krótki film odtwarzający kultowy film

Lego zaprezentowało właśnie nowy zestaw, którego inspiracją jest kultowy film Stevena Spielberga, Szczęki. Każdy kto go widział, z pewnością zapamiętał tę scenę. Chodzi oczywiście o mrożącą krew w żyłach scenę z filmu, w której Quint, szeryf Brody i Hooper mierzą się z rekinem z pokładu łodzi Orka.

Szczęki to mój ulubiony film wszechczasów, więc bardzo chciałem odtworzyć go z klocków Lego. Budowanie z tych klocków zawsze było częścią mojego życia w jakiejś formie lub kształcie, ale aby uchwycić wszystkie najdrobniejsze szczegóły, podczas oglądania zatrzymałem jedną ze scen, aby móc dojrzeć drobne szczegóły, robiąc notatki. To po prostu niesamowite, że mój projekt jest teraz oficjalnym zestawem Lego. Nie mogę się doczekać, aż stanę w sklepie Lego, spojrzę na półki, zobaczę zestaw, przy tworzeniu którego brałem udział i zobaczę, jak ktoś go kupuje. To marzenie każdego fana Lego!