Valve opublikowało ranking najpopularniejszych wersj demo ze Steam Next Fest

Od kilku dni na platformie Steam trwa Steam Next Fest, czyli festiwal, w którego ramach możemy całkowicie za darmo testować dziesiątki najróżniejszych gier. A że powoli zbliżamy się do jego końca, Valve postanowiło opublikować ranking najpopularniejszych wersji demonstracyjnych, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony graczy.

Zostało tylko kilka dni, by sprawdzić setki darmowych dem z lutowej edycji Festiwalu Steam Next 2024! Wszystkie z nich są dostępne za darmo, a stoją za nimi producenci z całego świata przygotowujący się do ostatecznego wydania pełnej wersji na Steam.

Jesteśmy bardziej niż świadomi, że setki grywalnych dem dostępnych przez tydzień mogą być zarówno ekscytujące, jak i przytłaczające. W związku z tym poniżej wyłoniliśmy kilka z najczęściej rozgrywanych do tej pory w nadziei, że pomoże wam to w zaplanowaniu waszego weekendowego grania.